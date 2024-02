Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron al taquero secuestrador que amenazó con un machete a comensales de su puesto, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención del taquero se realizó luego de que se hizo viral un video en donde el hombre, identificado como René Martínez Cazares, pidió una pistola para “quebrarse” a los comensales de su puesto de tacos.

El hecho habría ocurrido en un puesto ubicado en la calle Chilpancingo número 64, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

Por la agresión y amenaza contra los comensales, la alcaldesa de la demarcación, Sandra Cuevas, anunció la suspensión definitiva del puesto de tacos, así como la actuación jurídica contra el taquero.

En redes sociales se difunde el video de un taquero, ahora identificado como René Martínez Cazares, que amenaza a comensales de su puesto de tacos con matarlos con una pistola 9 milimetros (mm).

Conforme a lo expuesto, el taquero señaló que iba a “quebrar” a dos hombres que presuntamente defendieron a una mujer a quien estaba acosando.

En la grabación, el taquero se muestra hablando por teléfono, se desconoce si la llamada fue real y la persona con quien hablaría, aunque se le escucha pedir a alguien que le lleve la pistola 9 mm, misma que pretende “descargar” contra los comensales.

En el mismo video, el taquero pide a la tercera persona que no lleve el “cuerno de chivo”, ni la arma de fuego que utilizan para secuestrar, pues él solo quiere la pistola 9 milimetros.

“La 9 mm, nada más traete la 9 mm, no la cuerno de chivo no wey, tráete la 9, con la 9. Con la que secuestramos no wey, con la que secuestramos no wey, nada más la 9mm, nada más le vamos a descargar la pinche 9 mm, órale, aquí te espero papi”.

Taquero