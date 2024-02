El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su servicio hoy 26 de febrero, pues esta mañana fue activada la palanca de emergencia en la Línea 8, hecho que interrumpió la circulación de unidades.

Todos los días el Metro CDMX publica en redes sociales el estado de avance de las unidades; hoy a las 6:30 de la mañana se indicaron 5 minutos de espera en la Línea 8 para abordar un tren.

Sin embargo, esta información fue rechazada por distintos usuarios del transporte público en la misma publicación

“Linea 8 detenida en metro Aculco más de 10 minutos, ¿qué pasa? No puede ser que no entiendan que vamos a trabajar y estudiar no estamos en tour”

Usuario del Metro CDMX