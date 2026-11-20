Elementos de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc detuvieron a un hombre identificado como Rodrigo Esteban “N”, señalado como presunto responsable de provocar un incendio en la azotea de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Aguascalientes y Monterrey, en la colonia Roma Norte, Ciudad de México.

La detención ocurrió este jueves 20 de noviembre, luego de que los uniformados recibieron un reporte sobre la presencia de humo y fuego en el edificio. Vecinos alertaron que las llamas consumían una bodega donde se almacenaba madera.

Protección Civil y Bomberos sofocan incendio en una bodega de Roma Norte

Tras el reporte, personal de Protección Civil Cuauhtémoc y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar las maniobras de control y extinción del fuego.

Las corporaciones lograron sofocar el incendio en su totalidad y evitar que se propagara a otros inmuebles. De acuerdo con la información de la alcaldía, no se registraron personas lesionadas.

En el sitio, el propietario del espacio afectado y una testigo señalaron directamente al detenido como la persona que momentos antes habría ingresado a la bodega para prenderle fuego.

Policía Auxiliar detiene a hombre señalado por incendio en Cuauhtémoc (Cortesía )

Detenido por incendio en Roma Norte queda a disposición del Ministerio Público

Ante el señalamiento de la testigo, los policías realizaron la detención conforme al protocolo de actuación policial, informaron al hombre sobre sus derechos y lo trasladaron a la Fiscalía de Investigación Territorial CUH-2.

Rodrigo Esteban “N” quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que la intervención permitió atender el incendio y poner al señalado ante las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.