El martes 9 de junio se reportó la detención de un presunto implicado en el ataque a la diputada Diana Sánchez Barrios, ocurrido en 2024 cuando caminaba por calles del Centro Histórico.

El detenido, identificado como Sebastián “N”, estaría relacionado con delitos como feminicidio y generación de violencia en un grupo criminal que opera en el centro de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la detención se realizó en la alcaldía Gustavo A. Madero a través de trabajos de investigación.

Detienen a presunto implicado en ataque a la diputada Diana Sánchez Barrios (SSC)

Sebastián “N”, integrante de la Unión Tepito y vinculado al ataque a Diana Sánchez Barrios

A dos años del ataque contra la diputada Diana Sánchez Barrios, la policía capitalina efectuó la detención de Sebastián “N”, alias “El Cojo”, quien estaría ligado a varios delitos en la CDMX.

Al momento de su captura, se le aseguraron:

Una camioneta

Dinero en efectivo

95 bolsitas de plástico con posible mariguana

55 bolsitas con presunta cocaína

33 gramos de posible cristal

De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería un generador de violencia integrante de la Unión Tepito, grupo que opera en el centro del país y responsable de delitos como extorsión, robo, etc.

Asimismo, estaría involucrado en el intento de asesinato de Diana Sánchez Barrios, así como un feminicidio ocurrido en la alcaldía Tláhuac, y un doble homicidio en Venustiano Carranza.

Diana Sánchez Barrios (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

¿Cómo fue el ataque a Diana Sánchez Barrios?

Diana Sánchez Barrios sufrió un ataque armado el 17 de octubre de 2024 cuando un sicario encapuchado le disparó en repetidas ocasiones cuando caminaba por calles del Centro Histórico.

El ataque la dejó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un hospital. En la agresión murieron dos personas que la acompañaban en ese momento, incluido su primo David Núñez.