La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró la detención de Mario Alberto alias ‘El Minimi’ y de José Israel alias 'El Pitufo’, señalados como operadores del Cártel de Tláhuac.

Ambos sujetos estarían relacionados con la colusión en varios delitos, entre ellos:

Venta y distribución de droga

Extorsión de comerciantes y locatarios

Invasión y despojo de predios

Detienen a ‘El Minimi’ y ‘El Pitufo’, presuntos operadores del Cártel de Tláhuac

‘El Minimi’ y ‘El Pitufo’ fueron detenidos durante cateos a predios del Cártel de Tláhuac

En un comunicado oficial, se informó que ‘El Minimi’ y ‘El Pitufo’ fueron detenidos mientras elementos policiales cumplían tres órdenes de cateo en predios ligados a operaciones delictivas del Cártel de Tláhuac.

La primera orden de cateo se llevó a cabo en un inmueble de la calle Janufa, en la colonia Miguel Hidalgo, donde arrestaron a uno de los miembros del Cártel de Tláhuac.

El segundo operativo tuvo lugar en una casa situada en la calle Bohemia, en la colonia Miguel Hidalgo.

Finalmente, en la calle Noche Buena, los uniformados cumplieron la última orden judicial y detuvieron a un segundo hombre relacionado con el Cártel.

Resultado de esta operación, se decomisó en total en los tres domicilios:

95 dosis de cocaína

60 envoltorios de cocaína

4 kg de cocaína en piedra

875 g de cocaína en polvo

100 dosis de metanfetamina

3 kg de mariguana

100 bolsitas de mariguana

1 arma de fuego corta

2 teléfonos celulares

Detienen a ‘El Minimi’ y ‘El Pitufo’, presuntos operadores del Cártel de Tláhuac

‘El Minimi’ tiene tres ingresos previos al penal por cohecho y robo en pandilla

De acuerdo con información del Sistema Penitenciario capitalino, ‘El Minimi’ registra tres ingresos en 2008 por el delito de cohecho, además de dos ingresos adicionales en 2011 y 2013 por robo en pandilla.