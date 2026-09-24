Irving Ricardo, alias “El Irving”, identificado como uno de los líderes de Los Tanzanios, fue detenido en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX).

La organización criminal está relacionada con delitos de alto impacto en las alcaldías de Iztapalapa e Iztacalco, entre los que se incluyen:

Extorsión

Secuestro

Cobro de piso

Narcomenudeo

Sobre la reciente detención, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, señaló que “El Irving” era un objetivo prioritario para las autoridades por ser un generador de violencia.

“El Irving” (Especial)

“El Irving” fue detenido junto a otros dos integrantes de Los Tanzanios

De acuerdo con reportes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a “El Irving” en el cruce de las calles Napoleón y Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Moderna.

Además de “El Irving”, también detuvieron a Eduardo Álvarez Garduño, alias “El Perico”, de 31 años, y a Edgar Valdez Garduño, alias “El Diamante”, de 41 años, quienes forman parte del mismo grupo delictivo.

La captura ocurrió cuando los agentes vieron una camioneta blanca y notaron que uno de sus ocupantes manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que siguieron al vehículo para inspeccionarlo.

“El Irving” (Especial)

Aseguran armas y drogas a integrantes de Los Tanzanios

Durante la revisión, a los tres sujetos se les aseguraron un arma de fuego con cargador y cuatro cartuchos útiles, además de:

135 dosis de aparente cocaína

70 posibles dosis de metanfetamina

85 bolsas con aparente marihuana

Un kilogramo de hierba a granel

Por ello, “El Irving”, junto a Edgar Valdez Garduño y Eduardo Álvarez Garduño, fueron puestos a disposición, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público.