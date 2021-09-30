Paola Buenrostro: Fiscalía de CDMX ofrece disculpa pública por su transfeminicidio

México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ofreció una disculpa pública por el transfeminicidio de Paola Buenrostro y las agresiones contra Kenya Cuevas.

Este jueves 30 de septiembre, la titular de la Fiscalía de CDMX, Ernestina Godoy, se disculpó con la familia de Paola Buenrostro, mujer trans asesinada el 29 de septiembre de 2016, en la esquina de Puente de Alvarado e Insurgentes.

“El dia de hoy la Fiscalía reconoce públicamente los actos de agravio cometidos en contra de Paola Buenrostro y Kenya Cuevas. Se violó el derecho identidad de género[...]”. Fiscal Ernestina Godoy

Esta disculpa pública es parte de la recomendación 2/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX a la Fiscalía por falta de debida diligencia, perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio.

Kenya Cuevas en la disculpa pública (Especial)

Fiscalía reconoce que violó derechos humanos de Paola Buenrostro y Kenya Cuevas

En el acto de disculpa pública, Ernestina Godoy reconoció que en 2016, la Fiscalía de CDMX violó los derechos humanos de Paola Buenrostro y Kenya Cuevas en la investigación, como:

Igualdad

No discriminación

Vida privada

Seguridad jurídica

Libre desarrollo de la personalidad

Lo anterior porque la Fiscalía se negó a reconocer la identidad de género de ambas mujeres trans, y hubo discriminación por ello y ser trabajadoras sexuales; en su momento, no se investigó con:

Perspectiva de género

Debida diligencia

Hubo negligencia

No se brindaron medidas de protección para Kenya

Violencia institucional

Y afectaciones psicológicas

“Paola fue víctima de un crimen de odio, fue revictimizada por una actuación negligente, hubo omisiones, errores y negligencia que permitieron dejar al homicida en libertad”. Fiscal Ernestina Godoy

“Por eso, la Fiscalía reconoce su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y ofrezco una disculpa pública en memoria de Paola y Kenya”, dijo la fiscal.

Placa de Paola Buenrostro (Casa de las Muñecas Tiresias)

Los crímenes de odio son una realidad

Por su parte, la defensora y mujer trans, Kenya Cuevas, recordó que la lucha para avanzar en el reconocimiento del transfeminicidio de su amiga, Paola Buenrostro, ha sido difícil.

Sin embargo, resaltó que con cada avance, las mujeres trans se vuelven más visibles ante la sociedad y el gobierno.

“Los crímenes de odio son una realidad que ya no podrá ser negada, ya somos visibles ante la sociedad, ante el gobierno reconocidas y abrazadas [...] nuestra mejor venganza es que seamos felices”. Kenya Cuevas

Recordó que las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 34 años por la violencia estructural en su contra que se sigue replicando, por lo que este acto de disculpa pública fue también reivindicación de los derechos de las personas trans.