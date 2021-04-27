México.- Mujeres transgénero pidieron justicia por el transfeminicidio de Paola Buenrostro, perpetrado el 29 de septiembre de 2016, en la esquina de Puente de Alvarado e Insurgentes de la Ciudad de México, presuntamente por un exmilitar y actual trabajador de seguridad privada.

El grupo de manifestantes marchó en el mismo punto donde se produjo el crimen, debido a que tras casi cinco años, ninguno de los puntos de la recomendación para que la Procuraduría General de Justicia investigue con perspectiva de género el transfemicidio de Paola Buenrostro, han sido cumplidos.

Asesinato de Paola Buenrostro fue transfeminicidio

Paola Buenrostro era una mujer transgénero que se dedicaba al trabajo sexual. El pasado 29 de septiembre de 2016 se subió al automóvil de un hombre, quien a tan sólo 50 metros del lugar le disparó con una calibre de 9 milímetros al darse cuenta de que era trans. La víctima falleció casi al instante.

"Ser trans y trabajadora sexual determinó la calidad de acceso a la justicia que le brindaron la instituciones públicas encargadas de investigar, juzgar y sancionar un homicidio doloso que como mucho otros debió ser calificado como crimen de odio" Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHDF

Un balazo le entró por el pecho y salió por la espalda, destrozando sus pulmones; el otro tiro impactó su barbilla y salió por la parte alta de la cabeza. Sus compañeras lograron detener al agresor y aunque fue presentado ante el Ministerio Público de la alcaldía Cuauhtémoc, 48 horas después fue puesto en libertad con el argumento de que no había pruebas suficientes para vincularlo a proceso por el transfeminicidio de Paola.

"Queremos que se haga justicia en nombre de ella", exigen activistas

Kenya Cuevas, activista y fundadora de de Casa de las Muñecas Tiresias AC, fue una de las mujeres trans que pidieron justicia recientemente por el transfeminicidio de Paola Buenrostro. Ella también vivió en persona el asesinato de su amiga, y ahora denuncia que la recomendación 02/2019 no se ha cumplido.

"Hubo un incumplimiento de la Fiscalía. Hace dos años salió una recomendación gracias a que se hizo una investigación donde se documentó que hubo violaciones y se hicieron puntos recomendatorios que hasta el momento no fueron cumplidos. No vamos a callar" Kenya Cuevas