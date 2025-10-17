El Desfile de Alebrijes monumentales 2025 se realizará este sábado 18 de octubre en la Ciudad de México (CDMX).

En caso de qué estes pensando ir, te compartimos cuál es la ruta, horario y alternativas viales para que tomes tus precauciones y no te veas afectado.

¡El momento se acerca!🥳

El sábado 18 de octubre, los Alebrijes Monumentales llenarán de color y fantasía las calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

👉¡Te esperamos a las 12h en el 17° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales del @map_mexico!#AlebrijesCDMX pic.twitter.com/umbZ8qaXdW — Museo de Arte Popular (@map_mexico) October 10, 2025

Horario, ruta y vialidades alternas por el Desfile de Alebrijes 2025 en la CDMX

Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes 2025 organizado por el Museo de Arte Popular (MAP). A continuación, te decimos todos los detalles:

Hora y fecha: Sábado 18 de octubre a partir de las 12:00 horas

Ruta: Saldrá del Zócalo CDMX y llegará al Ángel de la Independencia

Toma en cuenta que pasará por estos puntos:

Zócalo Avenida 5 de Mayo Eje Central Lázaro Cárdenas Av. Juárez Paseo de la Reforma Ángel de la Independencia

La duración del desfile de Alebrijes Monumentales 2025 será de tres a cuatro horas.

Estas son las vías alternas que podrás tomar por el desfile de Alebrijes Monumentales 2025:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Av. Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando T. de Mier

Eje 1 Oriente

Una vez que termine el desfile de Alebrijes Monumentales 2025 dará inicio la Marcha Zombie en la CDMX, por lo que las afectaciones a las vialidades en el centro de la ciudad continuarán hasta altas horas de la noche.

#PrecauciónVial | Este sábado 18 de octubre inician los eventos alusivos a la celebración del #DíaDeMuertos🕯️ en la #CDMX: se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes Monumentales, del #Zócalo hacia la glorieta del Ángel de la Independencia. Consulta la ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/9VgRijZ3rW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2025

Lo que debes de saber del Desfile de Alebrijes 2025 en la CDMX

La edición número 17 del Desfile de Alebrijes Monumentales contará con 214 alebrijes provenientes de:

CDMX Estado de México Guanajuato Hidalgo Morelos Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Tabasco Tlaxcala

Si no puedes asistir al desfile de Alebrijes Monumentales 2025, las piezas estarán exhibidas hasta el 9 de noviembre en las banquetas principales de Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz.

Pero además de desfilar y crear piezas únicas, los participantes entran a un concurso en el que se premia a los mejores alebrijes: el primer lugar recibe 70 mil pesos, el segundo 50 mil y el tercero 40 mil.

Asimismo, se otorgarán 10 mil pesos a las once obras con mención honorífica .