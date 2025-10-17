El Desfile de Alebrijes monumentales 2025 se realizará este sábado 18 de octubre en la Ciudad de México (CDMX).
En caso de qué estes pensando ir, te compartimos cuál es la ruta, horario y alternativas viales para que tomes tus precauciones y no te veas afectado.
Horario, ruta y vialidades alternas por el Desfile de Alebrijes 2025 en la CDMX
Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes 2025 organizado por el Museo de Arte Popular (MAP). A continuación, te decimos todos los detalles:
- Hora y fecha: Sábado 18 de octubre a partir de las 12:00 horas
- Ruta: Saldrá del Zócalo CDMX y llegará al Ángel de la Independencia
Toma en cuenta que pasará por estos puntos:
- Zócalo
- Avenida 5 de Mayo
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Av. Juárez
- Paseo de la Reforma
- Ángel de la Independencia
La duración del desfile de Alebrijes Monumentales 2025 será de tres a cuatro horas.
Estas son las vías alternas que podrás tomar por el desfile de Alebrijes Monumentales 2025:
- Circuito Interior
- Eje 1 Norte
- Av. Chapultepec
- José María Izazaga
- Fray Servando T. de Mier
- Eje 1 Oriente
Una vez que termine el desfile de Alebrijes Monumentales 2025 dará inicio la Marcha Zombie en la CDMX, por lo que las afectaciones a las vialidades en el centro de la ciudad continuarán hasta altas horas de la noche.
Lo que debes de saber del Desfile de Alebrijes 2025 en la CDMX
La edición número 17 del Desfile de Alebrijes Monumentales contará con 214 alebrijes provenientes de:
- CDMX
- Estado de México
- Guanajuato
- Hidalgo
- Morelos
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Tlaxcala
Si no puedes asistir al desfile de Alebrijes Monumentales 2025, las piezas estarán exhibidas hasta el 9 de noviembre en las banquetas principales de Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz.
Pero además de desfilar y crear piezas únicas, los participantes entran a un concurso en el que se premia a los mejores alebrijes: el primer lugar recibe 70 mil pesos, el segundo 50 mil y el tercero 40 mil.
Asimismo, se otorgarán 10 mil pesos a las once obras con mención honorífica.