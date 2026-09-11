El éxito de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” provocó que Roberto Gómez Fernández analice la posibilidad de producir una segunda temporada.

Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, buscaría crea una segunda parte de las serie de su padre, pero con la misma calidad que tuvo la primera parte.

El productor también está trabajando en el spin-off de Don Ramón, donde contará qué pasó con el personaje antes de llegar a la Vecindad del Chavo del 8.

Roberto Gómez Fernández no descarta una segunda temporada de “Chespirito: Sin querer queriendo”

En diversas ocasiones, Roberto Gómez Fernández ha dejado abierta la posibilidad de hacer una segunda temporada de “Chespirito: Sin querer queriendo”.

“Estamos produciendo, encontrando la forma, en caso de que se haga tendría que ser algo que pueda igualar el impacto en la pantalla, que sea un producto que esté al mismo nivel” Roberto Gómez Fernández

“Chespirito: Sin querer queriendo” tuvo gran audiencia y generó debate en redes sociales, ya que la serie mostró el lado profesional y personal de Roberto Gómez Bolaños.

Roberto Gómez Fernández y Chespirito (Agencia México)

Roberto Gómez Fernández no confirmó que se realice otra parte de la serie, pero tiene claro que debe ser así, esta deben estar “a la altura” de la primera temporada de “Chespirito: Sin querer queriendo”.

La serie de Chespirito fue estrenada a través de HBO Max y estuvo entre top de lo más visto en México.

Roberto Gómez Fernández creará serie sobre Don Ramón

Don Ramón, el conocido personaje de La Vecindad del Chavo, tendrá su propia serie y será producida por Roberto Gómez Fernández y HBO Max.

El hijo de Chespirito aclara que la serie será del personaje Don Ramón y no sobre la vida de Ramón Valdez, interprete de la serie.

Roberto Gómez Fernández no dio detalles de lo que tratará esta serie y espera que Miguel Islas, quien dio vida a Ramón Valdez en “Chespirito: Sin querer queriendo”, haga casting para Don Ramón.

La serie de Don Ramón será un spin-off de El Chavo del Ocho y se enfocará completamente en este personaje.

La intención de Roberto Gómez Fernández es expandir la historia de los personajes creados por su padre, por lo que existe la posibilidad de que haya más series enfocadas en los personajes de Chespirito.