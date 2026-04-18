El alcalde Giovani Gutiérrez encabezó la inauguración de la 5.ª Feria del Empleo de la Diversidad y la Inclusión en coordinación con Compro Diverso, donde se busca ofrecer y promover oportunidades laborales en espacios incluyentes y libres de discriminación.

Durante la inauguración, el mandatario señaló que este tipo de ferias busca responder a las demandas de la ciudadanía y ofrecer oportunidades de trabajo digno y cercano a sus viviendas.

Coyoacán ofrece más de 2 mil vacantes en Feria del Empleo LGBT+

Giovani Gutierrez destacó que en esta edición de la Feria del Empleo de la Diversidad e Inclusión participan 50 empresas que ofertaron más de 2 mil vacantes de diferentes niveles y perfiles.

Coyoacán impulsa empleo incluyente con quinta edición de feria laboral (cortesía)

Además, se explicó que durante las cinco ediciones de esta feria se han logrado convocar a 329 empresas con más de 11 mil 500 vacantes en espacios seguros, y una afluencia de más de 12 mil 600 personas en busca de oportunidades laborales.

Desirée Navarro López, directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Coyoacán, aseguró que de la mano de esta feria se han impulsado acciones como la firma de la Ley 3 de 3 contra la violencia, la implementación de una política de cero tolerancia al acoso y el establecimiento de protocolos de atención y prevención.

Coyoacán impulsa empleo incluyente con quinta edición de feria laboral (cortesía)

Mientras que Alberto Arriaga Aguilar, director general de ‘Compro Diverso’ y ‘Pride Connection’, destacó la importancia de crear espacios laborales incluyentes, pues asegura que son oportunidades que impactan directamente en la vida de las personas.

Finalmente, Hilda Téllez Lino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual en la Ciudad de México, afirmó que la Feria del Empleo de la Diversidad e Inclusión fomenta la creación de espacios seguros para la capacitación y desarrollo personal de la comunidad LGBT+.

Coyoacán impulsa empleo incluyente con quinta edición de feria laboral (cortesía)

Con este tipo de eventos, la alcaldía Coyoacán reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la inclusión y el respeto en la demarcación, con oportunidades laborales reales que beneficien a las y los trabajadores.