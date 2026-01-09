Este viernes 9 de enero se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que la región aún atraviesa por un sistema de alta presión que afecta desde hace dos días al territorio nacional.

La actualización señala que el Valle de México presenta estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, viento débil y radiación solar intensa, lo que favorece la formación del ozono y su acumulación.

De acuerdo con la CAMe, la calidad del aire es mala, por lo que ciudadanos deben estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Contingencia ambiental: ¿quiénes tienen prohibido circular este 9 de enero?

A fin de disminuir la exposición de la población al aire contaminado en el Valle de México, se han tomado medidas para no poner en riesgo la salud así como para reducir la emisión de contaminantes.

Con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, los vehículos que no pueden circular este 9 de enero son aquellos con:

Holograma 2: Vehículos de uso particular

Holograma 1: Vehículos cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0

Holograma 0 y 00: Vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Sin holograma: Vehículos antiguos, foráneos, de demostración o con pase turístico tienen la misma restricción que el holograma 2

Taxis con restricción por holograma no podrán circular de las 10:00 a las 22:00 horas

¿Qué vehículos tienen prohibido circular durante una contingencia ambiental? (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Quiénes sí pueden circular este 9 de enero?

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos con matrícula ecológica o de discapacidad

Vehículos que sirvan como transporte escolar y servicios de emergencia pueden circular

En cuanto a la población, se recomienda no exponerse al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.