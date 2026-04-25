Clara Brugada Molina anunció la suspensión de todas las actividades al aire libre, incluido el evento Zocalito de las Infancias, tras la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono.

“Nada es más valioso que el bienestar de nuestras infancias” Clara Brugada, jefa de gobierno

La medida se tomó luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) registrara concentraciones máximas de 163 ppb en Naucalpan, atribuidas a un sistema anticiclónico y a la intensa radiación solar.

Por la contingencia ambiental, autoridades emitieron restricciones vehiculares y recomendaciones para proteger la salud.

Habrá doble hoy no circula el domingo por contingencia

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para proteger la salud de los ciudadanos, especialmente de los grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias:

Suspensión de actividades: Se deben evitar actividades cívicas, culturales, de recreo y ejercicio al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas. Restricciones vehiculares: Para mañana, domingo 26 de abril, se aplicará el programa Doble Hoy No Circula de las 5:00 a las 22:00 horas para vehículos con holograma de verificación 2, ciertos hologramas 1, y vehículos con holograma 0 y 00 que tengan engomado amarillo o terminación de placa 5 y 6. Acciones en el hogar: Se recomienda reducir el uso de solventes, revisar fugas de gas y acortar el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos.

La CAMe y las autoridades ambientales continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y emitirán un nuevo boletín informativo a las 20:00 horas de hoy para determinar las acciones a seguir.

Causas de la contingencia ambiental en CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la alerta a las 14:00 horas del sábado 25 de abril, después de registrarse concentraciones máximas de ozono de 163 ppb en la estación de monitoreo de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con las fuentes, la acumulación de contaminantes se debe a un sistema de circulación anticiclónica que ha intensificado la estabilidad atmosférica en el centro del país.

Esta condición, sumada a la radiación solar intensa y a las elevadas temperaturas de una onda de calor, ha provocado una “Muy Mala” calidad del aire y ha limitado la ventilación natural en el Valle de México.