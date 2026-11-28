El Concejo de la Alcaldía Coyoacán aprobó el proyecto de presupuesto de egresos para 2027 por un monto de 3 mil 912 millones 380 mil 698 pesos, cifra que representa un incremento nominal de 4 por ciento respecto al presupuesto original de 2026 y que dará prioridad a la seguridad, los servicios urbanos y la infraestructura urbana.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar presidió la sexta sesión extraordinaria en la que se presentó, discutió y avaló prácticamente por unanimidad, con 12 votos de concejales de Morena, PAN, PRD, PRI y MC, este proyecto presupuestal orientado a dar continuidad a las acciones de gobierno y atender las necesidades de las colonias, pueblos y barrios de la demarcación.

Construimos un proyecto que prioriza los temas más trascendentes en la demarcación. Hemos construido un legado que está a la vista y en ello vamos a seguir concentrando los esfuerzos. A cinco años de gobierno, Coyoacán tiene un nuevo rostro y este ha sido gracias al uso eficiente y transparente de los recursos, el cual se ve reflejado en obras, en mercados, deportivos, albercas, en repavimentación, alumbrado y muchas acciones más. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Distribución de recursos para vigilancia, alumbrado público y obras básicas

Por su parte, la directora general de Administración y Finanzas, Maricarmen Hernández, explicó que la propuesta contempla 150 millones 476 mil 179 pesos adicionales y responde a una visión enfocada en garantizar la continuidad de los servicios públicos, mejorar la infraestructura, impulsar la participación vecinal y ampliar las oportunidades de desarrollo social y económico.

Durante la exposición del proyecto, destacó que se asignarán 200 millones de pesos al servicio de vigilancia para fortalecer las condiciones de seguridad y resguardar instalaciones, espacios y bienes públicos, además de destinar aproximadamente 296.5 millones de pesos al suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de equipamientos y el mantenimiento del alumbrado público.

Concejo de Coyoacán aprueba presupuesto 2027 (cortesía )

Asimismo, para atender necesidades de infraestructura básica y reducir rezagos sociales, se contemplan 94 millones 96 mil 422 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), recursos que podrán aplicarse en obras de agua potable, drenaje, alcantarillado y urbanización. Durante la sesión, en la que participaron a favor el concejal Lino Reyes Camargo y las concejalas Fernanda Moreno Salas y Fabiola Ovando Luna, el alcalde reiteró el compromiso de ejercer cada peso con transparencia, eficiencia y sentido social.