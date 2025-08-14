Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a dos hombres que robaron medio millón de pesos en uniformes, que fueron hurtados al Comité Olímpico Mexicano hace unos días.

De acuerdo con la información, el robo de más de 900 uniformes y accesorios para la delegación mexicana ocurrió el 8 de agosto y los hombres estaban vendiendo estas prendas en redes sociales.

Este jueves 14 de agosto, agentes de la Policía de Investigación de CDMX, detuvieron a Mario y Pedro, quienes tenían en posesión los uniformes robados del Comité Olímpico Mexicano.

Detienen a ladrones de uniformes del Comité Olímpico Mexicano. (Redes sociales)

La Fiscalía de la CDMX reportó que, gracias a las indagatorias, este jueves 14 de agosto se logró detener a dos hombres que robaron medio millón de pesos en uniformes del Comité Olímpico Mexicano.

El Comité Olímpico Mexicano se habría dado cuenta de la falta de más de 900 uniformes y accesorios deportivos al realizar un inventario, por lo que la Fiscalía inició las investigaciones al respecto.

Se habría logrado ubicar a estos dos hombres debido a que estaban ofertando prendas similares a las robadas al Comité Olímpico Mexicano en redes sociales, por lo que fueron detenidos en CDMX.

Mario fue detenido en la Colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, y Pedro, en la colonia Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa; según los informes, ambos hombres serían hermanos.