Se reportó que Alfredo Domínguez Omaña fue encontrado tras dos semanas desaparecido en Ciudad de México (CDMX) tras visitar a su papá: fue asesinado y calcinado en el Estado de México.

De acuerdo con lo señalado por el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero al 30 de junio se registraron un total de mil 442 homicidios en el Estado de México.

Mientras que en el mismo informe de Incidencia Delictiva para dicho periodo (enero al 30 de junio 2025) pero en la CDMX, se contabilizaron 733 homicidios, de los cuales, 378 fueron dolosos.

Alfredo Domínguez fue encontrado muerto en el Estado de México tras 2 semanas desaparecido; fue asesinado y calcinado

Tras desaparecer a finales de julio, se confirmó que Alfredo Domínguez Omaña fue encontrado muerto dentro de una camioneta calcinada en la comunidad de San Buenaventura del municipio de Toluca, Estado de México.

Se dio a conocer por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la detención de cuatro personas, lo que derivó en el hallazgo de la camioneta calcinada en la que Alfredo Domínguez fue encontrado muerto.

Los cuatro detenidos por las autoridades del Estado de México estarían involucrados con el asesinato de Alfredo Domínguez, por lo que dos de ellos enfrentan la imputación del delito de homicidio.

Ya que se menciona que al menos otras dos personas estarían involucradas en el asesinato de Alfredo Domínguez, quien fue encontrado el 1 de agosto, sin embargo, se confirmó su identidad por exámenes de ADN.

Los cuatro detenidos cayeron tras un operativo en Metepec y todos tienen antecedentes penales por el delito de robo, que sería el móvil que se presume hasta el momento del asesinato de Alfredo Domínguez.

Se señala este hecho debido a que habrían obligado a Alfredo Domínguez a hacer transferencias bancarias en favor de dos de los detenidos, aunque continuarán las investigaciones.

Alfredo Domínguez Omaña habría sido asesinado por lo que se presume fue robo (Especial)

Alfredo Domínguez: Esto se sabe sobre su desaparición tras visitar a su papá en CDMX

Fue la noche del 26 de julio que Alfredo Domínguez Omaña fue visto por última vez en la autopista México-Toluca, tras ir a visitar a su papá en la CDMX, en la alcaldía Cuauthémoc, esto a bordo de su camioneta vino Dodge Durango.

Sin embargo, sus familiares señalaron que ya no regresó de la visita con su padre, de 93 años, por lo que interpusieron la denuncia correspondiente, debido a que la última vez que contactaron con Alfredo Domínguez fue mientras estaba en la CDMX.

La camioneta de Alfredo Domínguez, en donde fue encontrado muerto días después, fue vista en los límites de San Mateo Atenco y Lerma, Estado de México, de regreso de la CDMX, aunque se desconoce el momento en que fue abordado.

Tal como señaló la familia de Alfredo Domínguez a TV Azteca, habría recibido un mensaje inquietante del hombre de 64 años, que no tenía sentido y que posterior a enviarlo, ya no contestó.