La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la inauguración del trayecto completo de la nueva Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

“Hoy inauguraron la nueva Línea 1 del Metro, obra que inició cuando fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dieron continuidad Martí Batres y Clara Brugada“. Claudia Sheinbaum

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum felicitó a las autoridades capitalinas, quienes resaltó dieron continuidad a estas obras de rehabilitación de la Línea 1 del Metro, que iniciaron durante su mandato como jefa de gobierno de la CDMX.

Claudia Sheinbaum celebra inauguración de nueva Línea 1 del Metro CDMX (Cortesía)

Millones de usuarios se benefician tras inauguración de la nueva Línea 1 del Metro CDMX: Claudia Sheinbaum

Hoy domingo 16 de noviembre de 2025, Claudia Sheinbaum celebró la conclusión de las obras en la nueva Línea 1 del Metro, con lo que los usuarios podrán realizar el trayecto completo desde Pantitlán a Observatorio y viceversa.

Mediante redes sociales, la presidenta compartió una serie de imágenes, pues estuvo presente en las pruebas de trenes que se realizaron.

Esto en el tramo donde se llevaron a cabo la segunda parte de las obras de rehabilitación de la Línea 1 del Metro CDMX, entre las estaciones Balderas a Observatorio.

Claudia Sheinbaum agradeció a Martí Batres, quien fuera jefe de gobierno cuando se postuló como candidata a la presidencia, y a la actual mandataria capitalina, Clara Brugada, por dar continuidad a este proyecto .

Y es que cabe recordar que la rehabilitación de la línea 1 del Metro comenzó en julio de 2022, bajo instrucción de Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno de la CDMX.

“Muchas felicidades a quienes la hicieron posible en beneficio de millones de capitalinos y visitantes”. Claudia Sheinbaum

De esta manera, tras poco más de tres años de obras, la presidenta de México manifestó que esta inauguración permitirá beneficiar a millones de usuarios capitalinos y visitantes.