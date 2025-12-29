Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) presenta programa de separación de residuos en la capital.

Desde la alcaldía de Azcapotzalco de la CDMX, Clara Brugada dio más detalles de este programa de separación de basura que tiene como fin dar una segunda vida a los residuos.

Asimismo, Clara Brugada recordó que una de sus promesas al entrar al Gobierno de la CDMX fue que para el año 2030 era lograr que al menos la mitad de residuos se pudieran reciclar.

Días y cómo separar la basura en CDMX tras programa de separación de residuos que inicia el 1 de enero

A partir del próximo 1 de enero de 2026, en la CDMX inicia el programa de separación de residuos en el que se le pedirá a los capitalinos, así como a los servicios de recolección que separen su basura.

Hasta 8 mil 500 toneladas de residuos se producen en la CDMX, de los cuales esperan poder reciclar de manera más efectiva con la participación de la ciudadanía que pude apoyar separando la basura desde sus casas.

En la CDMX un 65% de los residuos son orgánicos, mientras que un 21% son inorgánicos y el resto del 21% son residuos que ya no pueden tener otra vida útil.

Es por ello que el Gobierno de la CDMX iniciará con este programa de separación de residuos que se dividirá por días y tipos como orgánicos, reciclables y no reciclables:

Lunes, miércoles, viernes y domingo se entregan en dos bolsas separadas residuos reciclables como PET, cartón, papel y aluminio; así como los residuos no reciclables como desechos del baño como papel de baño, toallas sanitarias, tampones y pañales, hasta arena para gato

Martes, jueves y sábados se entregan los residuos orgánicos que comprenden los residuos de poda, jardinería, alimentos como frutas, verduras, cáscaras de huevo, huesos de pollo

Mientras que en el caso de desechos médicos se pueden dar a las farmacias de la CDMX y las pilas van a programas como el “Reciclatón” o estaciones de IMU.