Clara Brugada, candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por Morena, pronunció un discurso en su espectacular cierre de campaña rumbo a las elecciones del 2 de junio de 2024.

Desde la plancha del Zócalo Capitalino, ante miles de simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T), la candidata dio un discurso previo al de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Durante su discurso inicial, Clara Brugada adelantó que se dará continuidad al proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al rededor de 550 mil personas asistieron al monumental cierre de campaña de Claudia Sheinbaum con Clara Brugada, una cifra histórica que trasciende la capacidad del Zócalo en la CDMX.

La Secretaria de Gobierno (SEGOB CDMX) informó que el evento de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada concluyó con saldo blanco. En apoyo a la seguridad, elementos policiales mantuvieron un operativo para salvaguardar a los simpatizantes.

La @SeGobCDMX y la @SSC_CDMX informan:

La movilización que se llevó a cabo en el #Zócalo de la #CDMX, tuvo un aforo de 550 mil personas con saldo blanco. La #SSC y la #SegobCDMX mantuvieron un operativo para salvaguardar la integridad de las personas asistentes. — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) May 30, 2024

Es un gran honor estar con ustedes hoy.

Bienvenidas y bienvenidos todos a este maravilloso Zócalo, corazón de México y donde el pueblo ha librado miles de batallas; aquí nació la esperanza.

En esta plaza, al lado de López Obrador, hemos derrotado una y otra vez a los conservadores que se resisten a la fuerza de la transformación.

Hoy hemos llenado esta plaza y el domingo llenaremos las urnas de votos a favor de la transformación.

Porque hay un pueblo decidido en todo México a hacer Presidenta a Claudia Sheinbaum Pardo.

Y en Yucatán a hacer gobernador a Joaquín Díaz Mena, El Huacho, a quien le mandamos un saludo desde aquí.

En Guanajuato, Alma Alcaraz será la próxima gobernadora.

Tabasco, la tierra de nuestro presidente López Obrador, volverá a hacer historia con Javier May.

En Jalisco, Claudia Delgadillo ganará.

Y en Puebla, Alejandro Armenta será el próximo gobernador.

En Morelos, Margarita González Saravia será la primera mujer gobernadora.

Rocío Nahle ganará el combativo estado de Veracruz.

En Chiapas, arrasaremos para hacer gobernador a Eduardo Ramírez.

Y en esta gran ciudad, ganaremos con contundencia la Jefatura de Gobierno y todas las alcaldías. El pueblo triunfará y derrotaremos a la priandilla inmobiliaria. Y esta ciudad seguirá siendo el corazón del Obradorismo.

Y vamos a ganar la mayoría de las diputaciones locales y federales para hacer realidad el Plan C.

Con ello, nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, podrá hacer las reformas para recuperar la soberanía energética, para avanzar en la democracia, limpiar el corrupto poder judicial y proteger los programas sociales.

Vamos a ganar porque este pueblo quiere que continuemos con el legado de Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de la historia en este país. El que transformó el gobierno para hacer realidad el gran compromiso de que por el bien de todos, primero los pobres.

Vamos a ganar porque representamos la prosperidad y el bienestar del pueblo, y trabajamos para desterrar la desigualdad y la pobreza.

Vamos a ganar porque la transformación significa más democracia y respeto a la diversidad.

Vamos a ganar porque siempre hemos estado del lado de la lucha de las mujeres por sus derechos y la igualdad plena.

Vamos a ganar porque en este proyecto hay honestidad. Del otro lado, corrupción.

Vamos a ganar porque aquí hay alegría, esperanza y visión de futuro. El PRIAN nos propone un salto al pasado.

La honestidad es nuestra fuerza, y por más calumnias que inventen, no mancharán una vida de honestidad y compromiso con los que menos tienen.

Vamos a ganar porque tenemos a la mejor candidata. Tenemos a la Dra. Claudia Sheinbaum, una mujer con experiencia, resultados, visión transformadora y comprometida con el bienestar del pueblo.

Claudia Sheinbaum ha sido la mejor gobernadora de México, recuperó esta ciudad del crimen y la corrupción en que estaba con Mancera, y logró mejorar la seguridad como nunca, transformar la movilidad, proteger a la gente con programas sociales y muchos logros más.

Vamos a gobernar de la mano y juntas, vamos a seguir transformando esta gran ciudad.

Juntas vamos por más seguridad, agua, movilidad y programas sociales.

Soy una mujer de compromisos.

Que acostumbra a hacer realidad sus sueños y las utopías.

Les aseguro que al finalizar 2030, cuando concluya nuestro gobierno, la Ciudad de México será aún más segura, más justa, más incluyente, más próspera, más feminista y más diversa.

La más defensora de los Derechos Humanos y de los pueblos originarios.

Una ciudad con más ciencia y cultura, más deportiva, más democrática, más sustentable y con bienestar animal, más conectada, más pacífica, más ciclista, más electromovilizada y con más Cablebús.

Y una Ciudad de México más feliz para las niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, para las y los jóvenes, para las mujeres.

Más feliz para todo nuestro pueblo.

Queremos una ciudad libre de pobreza y libre de violencias.

Eso significa el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Los principios rectores de mi gobierno serán: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Agradezco a todos los que han participado en esta campaña, a los COTS, a los promotores, a quienes van a defender los votos en las casillas y en los consejos distritales.

Y a todas las organizaciones y movimientos sociales que participan.

A todas y todos los que han trabajado incansablemente, bajo el sol, con lluvia, de día y de noche. Un gran abrazo y un gran aplauso a todos ellos: ustedes son el corazón de nuestro movimiento.

Ciudadanas y ciudadanos:

Salgamos a votar masivamente con alegría. Con el corazón en la mano, con la mirada en el futuro.

Salgamos a votar en paz y defendamos nuestro voto con firmeza.

Salgamos a seguir haciendo historia

Después del 2 de junio iniciará la reconciliación en esta ciudad y se caerán los muros invisibles que nos separan.

¡Viva Claudia Sheinbaum!

¡Viva el Presidente López Obrador!

¡Vivan los candidatos y candidatas de nuestra coalición!

¡Viva el Partido Verde¡

¡Viva el Partido del Trabajo!

¡Viva Morena!

¡Viva México!

¿Cómo va Clara Brugada en la encuesta de la CDMX rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMX, publicada en SDPnoticias este 25 de mayo, Clara Brugada encabeza la preferencia electoral en las encuestas de la CDMX rumbo a las elecciones 2024.

Así va la intención de voto de cara a las elecciones 2024:

Clara Brugada, con el 51.2% de los votos

Santiago Taboada, con el 44.5% de los votos

Salomón Chertorivski, con el 4.3% de los votos

Encuesta MetricsMx CDMX al 25 de mayo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Esto es lo que debes de saber

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local , siendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.