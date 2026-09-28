La Ciudad de México ha presentado incrementos graduales en su temperatura desde hace cuatro décadas, lo que podría aumentar a más de seis grados por el cambio climático.

Erik Velasco Saldaña, investigador del Molina Center for Energy and the Environment, menciona que en 36 años, la CDMX ha aumentado su temperatura 0.34 grados.

Las islas de calor son un impacto generado por el aumento de temperatura en las urbes, las cuales pueden provocar cambios en los patrones de lluvias, generando aguaceros e inundaciones y daños en la calidad del aire.

CDMX podría aumentar más de seis grados su temperatura por el cambio climático

Erik Velasco Saldaña detalló durante una conferencia del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad (PUEC), que el aumento de temperatura en la CDMX está directamente relacionado con el cambio climático.

La CDMX ha mostrado un clima benevolente, ya que no presenta temperaturas extremas y suele llover en las tardes; la temperatura en la CDMX oscila entre los 9 a 10 grados y 25 a 26 grados.

El aumento de temperatura en las urbes puede generar islas de calor (DGCS UNAM )

Erik Velasco Saldaña explica que el aumento de temperatura en la CDMX no ha presentado cambios drásticos que afecten a la población, pero esto puede afectar el ecosistema urbano.

Se estima que la capital puede presentar un incremento de más de 6 grados en su temperatura dentro de 100 años.

El impacto del calor en las urbes puede repercutir con fenómenos meteorológicos como las islas de calor, las cuales provocan menos evaporación y cambios en los patrones de lluvias.

También puede provocar mayor emisión de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano.

¿Qué provocó el aumento del calor en la CDMX?

El aumento de temperatura en la CDMX está relacionado con el cambio climático, el cual se suma a la creciente urbanización en la zona, que da como resultado calentamiento urbano.

A partir de 1990, la CDMX ha aumentado su temperatura 0.34 grados por década; es decir, 3.4 a 3.5 grados por siglo.

La urbanización provoca islas de calor, por lo que la temperatura es significativamente más alta en zonas rurales y urbanas.