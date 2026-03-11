La Comisión del Medio Ambiente de la Ciudad de México (CDMX) reportó que se mantiene la contingencia ambiental Fase 1 este miércoles 11 de marzo al reportar la mala calidad del aire.

De acuerdo con la información, en el Valle de México persiste la influencia del sistema de circulación anticiclónica, favoreciendo la acumulación de los contaminantes precursores del ozono.

Continúa contingencia ambiental Fase 1 por mala calidad del aire en CDMX

Autoridades de CDMX informaron que continúa la contingencia ambiental Fase 1 por mala calidad del aire, por lo que pide tomar en cuentas la medidas de salud y las recomendaciones para disminuir la emisión de contaminantes.

Continúa Hoy no circula este miércoles 11 de marzo por contingencia ambiental (Redes sociales)

Entre las principales medidas para esta reducción, se mantiene el programa Hoy No Circula y los vehículos que no deben circular hoy miércoles 11 de marzo son los siguientes:

Los vehículos particulares con holograma de verificación 2 Los vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 Los vehículos particulares con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4 Las unidades que no porten holograma de verificación; como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Cabe mencionar que se espera una actualización de la calidad del aire este miércoles 11 de marzo a las 8:00 de la noche, por lo que es necesario mantenerse informados por canales oficiales.