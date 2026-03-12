Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) levantaron la contingencia ambiental la noche de este miércoles 11 de marzo, por lo que se suspende el doble Hoy No Circula programado para el jueves.

De acuerdo con la información, para este jueves se estima una disminución significativa de los contaminantes, propiciando una mejor calidad del aire en CDMX y el Valle de México.

Suspenden contingencia ambiental en CDMX (redes sociales)

Termina contingencia ambiental en CDMX; suspende Hoy No Circula este jueves 12 de marzo

La Comisión del Medio Ambiente de CDMX reportó que se levanta la contingencia ambiental Fase 1 este miércoles 11 de marzo al reportar una mejora en la calidad del aire.

Autoridades ambientales señalaron que el sistema anticiclónico comenzará a perder intensidad y, junto a la cercanía del frente frío 40, propiciará menos concentraciones de contaminantes.

Dado que se levantó la contingencia ambiental, se suspende el doble Hoy No Circula previsto para el jueves 12 de marzo, por lo que el programa continúa con normalidad como cada semana.

Te decimos el Hoy No Circula para este jueves 12 de marzo:

Engomado: Verde

Terminación de placa: 1 y 2

Holograma: 1 y 2