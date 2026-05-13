La CDMX activa alerta roja por lluvias en Gustavo A. Madero este martes 12 de mayo.

Vía redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección de CDMX anunció que en la alcaldía Gustavo A. Madero se intensificarán las lluvias durante la tarde y noche.

Activa CDMX alerta roja por lluvias en Gustavo A. Madero

La autoridades confirmaron la activación de la alerta roja en Gustavo A. Madero por intensas lluvias.

De acuerdo con el gobierno de CDMX, los peligros asociados a la alerta son:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas

Caída de ramas, árboles y lonas

Por tal razón, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones:

Si se habita en una zona de riesgo a inundaciones, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas

Desconectar aparatos eléctricos y atender a todas las recomendaciones de Protección Civil

Evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso

Ante tal situación, las autoridades exhortaron a la ciudadanía para que atienda las recomendaciones y se mantenga informado en canales oficiales.

CDMX activa alerta roja por lluvias en Gustavo A. Madero (@SGIRPC_CDMX / X)

Gustavo A. Madero es la única demarcación que tiene alerta roja, mientras que estas alcaldías que están en alerta naranja por lluvias:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Por su parte, en alerta amarilla se encuentran:

Coyoacán

Iztacalco

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco