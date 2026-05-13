La CDMX activa alerta roja por lluvias en Gustavo A. Madero este martes 12 de mayo.
Vía redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección de CDMX anunció que en la alcaldía Gustavo A. Madero se intensificarán las lluvias durante la tarde y noche.
Activa CDMX alerta roja por lluvias en Gustavo A. Madero
La autoridades confirmaron la activación de la alerta roja en Gustavo A. Madero por intensas lluvias.
De acuerdo con el gobierno de CDMX, los peligros asociados a la alerta son:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas
- Caída de ramas, árboles y lonas
Por tal razón, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones:
- Si se habita en una zona de riesgo a inundaciones, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas
- Desconectar aparatos eléctricos y atender a todas las recomendaciones de Protección Civil
- Evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso
Ante tal situación, las autoridades exhortaron a la ciudadanía para que atienda las recomendaciones y se mantenga informado en canales oficiales.
Gustavo A. Madero es la única demarcación que tiene alerta roja, mientras que estas alcaldías que están en alerta naranja por lluvias:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
Por su parte, en alerta amarilla se encuentran:
- Coyoacán
- Iztacalco
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco