La Ciudad de Mexico (CDMX) y el Estado de México se encuentran entre los cuatro estados que concentran los casos de goteras o canasteo en el país, de acuerdo con lo revelado por Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México a SDPnoticias.com

Cabe recordar que el tema de las goteras o canasteo, que consiste en suministrar sustancias en bebidas en antros, bares o afters para robar sus pertenencias o cometer otros delitos, se avivó tras la muerte del empresario Iñigo Arenas Saiz, aunque el caso sigue en curso.

4 estados que concentra los casos de goteras

En este contexto, Salvador Guerrero Chiprés reveló en entrevista con SDPnoticias.com que los casos de goteras o canasteo se concentran en lo estados de:

CDMX

Estado de México

Puebla

Guanajuato

De 2019 a la fecha se han contabilizado 58 casos en estos estados ya que previo a 2018 no había un registro de esta forma de delinquir.

La forma de operar de las goteras -o goteros- puede ser desde una célula de dos personas hasta en delincuencia organizada en la que tienen que ver meseros, taxistas e incluso empresarios.

El #Canasteo es una práctica delictiva en antros, bares o fiestas, donde vierten sustancias tóxicas a tus alimentos y bebidas para convertirte en su víctima. No dejes que pase. Ante cualquier conducta sospechosa, reporta a la #LíneaDeSeguridad 55 5533 5533, es gratis y 24/7 pic.twitter.com/8lY7NWfPHp — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) August 20, 2023

Consejo Ciudadano pide corresponsabilidad de empresarios y autocuidado de clientes al salir de fiesta

Por ello, Salvador Guerrero Chiprés pidió la corresponsabilidad de empresarios en casos de investigación de probable goteo, pues señaló como increíble que los trabajadores se lleven todo el peso de las investigaciones.

Aunque no lo mencionó directamente, esta situación ocurre en el caso del empresario Iñigo Arenas Saiz, pues hasta ahora han detenido a siete trabajadores quienes le insistieron para que siga ingiriendo alcohol a pesar de su estados inconveniente y precisamente de los dueños no se ha sabido nada.

“Es imposible como en el Estado de México que los empresarios ni siquiera aparezcan. Es decir, todo el peso político de probable responsabilidad penal la recargan sobre los trabajadores, pero es imposible, creo yo, que un empresario ignore lo que está ocurriendo en el lugar que él ha puesto como bar, como antro, como after o como lo que sea” Salvador Guerrero Chiprés. Consejo Ciudadano CDMX

Black Royce Naucalpan (Google Maps)

Autocuidado de personas que salen de antro inhibe 90% riesgos

Insistió que “Sí tiene que haber una corresponsabilidad de los empresarios que se asocia con su propia obligación de respetar la ley y los reglamentos en cada entidad... tiene que haber una conciencia cívica comunitaria y solidaria con las persona que está a solas o solos en la noche, después de, no sé, las tres de la mañana... el autocuidado... inhibe el 90 por ciento del riesgo... en la noche”

Recomiendan no irse con desconocidos en el antro o after

Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadano y el Consejo Ciudadano, emitieron un Decálogo del Autocuidado Nocturno. Previamente Salvador Guerrero Chiprés adelantó puntos centrales.

Estos puntos principales tienen que ver con el autocuidado de los clientes y la corresponsabilidad de los empresarios, pues recordó que ir a un after es ir a un lugar no regulado.

Decálogo del Autocuidado Nocturno

El Decálogo del Autocuidado Nocturno recomienda:

Planear salida: salir y regresar con las mismas personas, cargar pila del celular y efectivo Consumo responsable y suspender el alcohol en caso de comenzar a tambalearse o balbucear. No experimentar con drogas. No aceptar tragos de gente que no conoces y cuidar siempre tu bebida. Reportar cualquier insistencia de tomar una bebida o salir del lugar. No dar información sobre tu vida privada, no son parte de un ligue. Tener en cuenta que la venta de alcohol está permitida hasta las 2:30 horas. No entregar la tarjeta para hacer pagos y siempre estar atentos a las notificaciones de compras. Usar conductor designado, transportación de app o o taxi de sitio y siempre rechazar ofrecimiento de bebidas. No ir al after, menos si no estás “en tus cinco sentidos” y no salir con personas que acabas de conocer. Hablar de tus emociones y pedir ayuda psicológica al Consejo Ciudadano en lugar de recurrir a alcohol, drogas o servicios sexuales.

Decálogo del Autocuidado Nocturno (Gobierno CDMX/Consejo Ciudadano )

¿En qué momento suspender el consumo de alcohol?

Salvador Guerrero Chiprés recomendó suspender el consumo de bebidas alcohólicas en caso de empezar a balbucear o tambalearse y siempre avisar a un familiar o amigo del lugar en donde se encuentren.

Alcohol en antros y bares se termina de servir a las 2:30 horas

Un punto central es no irse con personas que acaban de conocer en el antro o el after, no aceptar en esas instalaciones bebidas de cortesía y saber que está prohibido servir alcohol después de las 2:30 horas .

Evitar acudir a afters puesto que establecimientos después de las 3:00 horas no están operando bajo la ley.

Sustancias que usan las goteras

La recomendación de no aceptar bebidas de extraños es porque pueden contener alguna de hasta ocho sustancias, entre ellas se encuentran:

Benzodiazepina

Tetrahidrozolina

Ketamina

“Tienen el propósito fundamental de debilitar la voluntad o la autonomía de las personas porque marean, distraen, porque impiden que una persona (esté) en pleno uso racional y de conocimiento de su entorno” Salvador Guerrero Chiprés. Consejo Ciudadano

¿Qué hacer en caso de ser víctimas de goteras?

Salvador Guerrero Chiprés dijo que las personas no siempre quieren denunciar a fin de que sus familias no conozcan lo sucedido.

En caso de ser víctima de goteras o goteros, el Consejo Ciudadano da apoyo en dos vertientes en el número 55335533:

Apoyo emocional

Asesoría jurídica

La muerte de Iñigo Arenas Saiz, que sigue en investigación se dio por “asfixia mecánica por sofocación inducida”, de acuerdo con lo anunciado por la Fiscalía del Estado de México, ello sucedió por oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y “ sustancias químicas de naturales controlada ”.

Tras salir del bar República, en Polanco, cuando ya estaba en evidente estado de ebriedad, fue al Black Royce, a poco kilómetros, en Naucalpan, donde horas después fue encontrado muerto.