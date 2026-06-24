El diablo viste a la moda 2 ya tiene fecha para llegar a la plataforma Disney+.

Luego de consolidarse como una de las películas más taquilleras del 2026, The Devil Wears Prada 2 estará disponible en streaming.

Fecha de estreno en Disney+ de El Diablo viste a la moda 2

Se reveló que El diablo viste a la moda 2 podrá verse en Disney+ el miércoles 29 de julio de 2026.

Con una recaudación superior a los 677 millones de dólares, El Diablo viste a la moda 2 se convirtió en una de las preferidas del público.

El Diablo viste a la Moda 2 (20th Century Studios)

En sitios como Rotten Tomatoes, la cinta dirigida por David Frankel se mantiene con una calificación del 84%, superando a su antecesora.

La secuela de la película de 2006 se llevó comentarios positivos de la audiencia, destacando que el elenco encabezado por Meryl Streep y Anne Hathaway mantuvieron la química pese al paso de tiempo.

El diablo viste a la moda 2 llamó la atención también por darle una evolución emocional a los entrañables personajes que se presentaron hace dos décadas.

Centrando su trama en un contexto en donde las revistas intentan sobrevivir a los entornos digitales y los nuevos desafíos que impone al industria.

En la película vemos a una Andy Sachs más madura regresando a Runway para ayudar a Miranda Priestly, quien ahora se enfrenta a Emily Charlton, su antigua asistente.