En redes sociales se ha hecho viral la historia de un automovilista que acumula 117 mil pesos en multas por invadir 125 veces el carril del Mexibús, en el Estado de México.

Lo más sorprendente es que el conductor de un Chevrolet 2019 acumuló multas entre invasión de carril y exceso de velocidad en un tiempo récord de solo cinco meses, pues su primera infracción fue en abril de 2026.

En el Estado de México, invadir el carril del Mexibús se ha vuelto la causa principal de infracciones, mientras que Ecatepec se corona como el municipio con más infractores.

Automovilista acumula 117 mil pesos en multas (Especial)

Automovilista acumula 117 mil pesos en multas (Especial)

Automovilista deberá pagar 117 mil pesos en multas para verificar su auto en el Estado de México

El programa de verificación vehicular en el Estado de México establece que los automovilistas deben tener sus unidades al día; es decir, sin adeudos de multas de tránsito.

En el caso del conductor de un Chevrolet 2019 con 125 multas, cada una de $938, tendría que pagar un total de 117 mil pesos para poder verificar y seguir con sus trámites vehiculares.

Sin embargo, su caso no es el único. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en 2025 estas fueron las principales causas de multas en el estado:

Invadir o circular en los carriles exclusivos del Mexibús: 102,998 Conducir a exceso de velocidad: 9,489 Conducir sin cinturón de seguridad: 856 Conducir sin holograma de verificación: 755 Estacionarse en lugares prohibidos o en doble fila: 574

Verificentro Edomex (Crisanta Espinosa Aguilar)

Ecatepec encabezó en 2025 la lista de municipios con más infracciones de tránsito

En el caso de municipios del Estado de México con más multas en 2025, el primer lugar se lo lleva Ecatepec: