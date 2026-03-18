Tras nueve días de la desaparición de Luis Arturo Hernández en el Metro Tláhuac en la Ciudad de México (CDMX), se informó que el joven fue encontrado con vida el 14 de marzo de 2026.

Ni autoridades de la alcaldía Tláhuac, ni familia de Luis Arturo Hernández han compartido los detalles de la circunstancia tras haberlo localizado.

Luis Arturo Hernández desaparecido en Metro Tláhuac, fue localizado con vida

El 5 de marzo de 2026 se reportó la desaparición del joven Luis Arturo Hernández, acusando que la última vez fue visto entrando al Metro Tláhuac. Sin embargo, ya fue localizado.

A través de las redes de la alcaldía Tláhuac, se informó el 14 de marzo de 2026 que Luis Arturo Hernández había sido localizado con vida.

Sin compartir detalles al respecto y solo explicando que fue “tras trabajos de investigación”, se agradeció a la ciudadanía por la difusión de la ficha de búsqueda.

Luis Arturo Hernández es localizado con vida tras desaparecer en Metro Tláhuac. (Facebook/alcaldiatlahuacrenacemx)

Hasta el momento, la familia de Luis Arturo Hernández no ha compartido las circunstancias en que sucedió su desaparición por nueve días.