Una pareja de adultos mayores que había sido reportada como desaparecida en Tlalnepantla, Estado de México, desde el 14 de febrero, fue encontrada sin vida en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández fueron localizados en la cisterna de su propio local tras casi un mes de búsqueda.

Autoridades de la CDMX y el Estado de México realizaron el operativo de recuperación la noche del 10 de marzo de 2026.

El caso ya es investigado como posible homicidio por las circunstancias en que fueron hallados.

Pareja de adultos mayores es encontrada sin vida en cisterna en CDMX

El 14 de febrero fue la última vez que familiares tuvieron comunicación con Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández por lo que levantaron un boletín de búsqueda. Sin embargo, ya se dio a conocer que fueron encontrados sin vida.

Ficha de búsqueda de Lilia Aldama Martínez, desaparecida en Edomex. (Especial)

Ficha de búsqueda de Alejandro Rojas Hernández, desaparecido en Edomex. (Especial)

Con asistencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos y autoridades tanto del Estado de México como de la CDMX, se dio a conocer que la pareja de adultos mayores fue encontrada en el interior de una cisterna, sin vida.

Según los detalles extraoficiales compartidos, la cisterna donde la pareja fue encontrada correspondía a su local en Faja de Oro en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Sin embargo, ellos radicaban en Tlalnepantla y fue ahí donde se levantó el boletín de búsqueda mediante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Desde la noche del 10 de marzo de 2026 y hasta la mañana del 11 de marzo, elementos se encontraban en la ubicación en trabajos para la recuperación de los cuerpos, recurriendo a equipo especial de bomberos por la complejidad del trabajo.

Investigan móvil de homicidio contra pareja de adultos mayores encontrada en cisterna

Una pareja de adultos mayores fue encontrada al interior de una cisterna en la CDMX, y aunque autoridades no han informado detalles sobre el caso, se argumenta investigación por homicidio.

Debido a las circunstancias y condiciones en que se habrían encontrado los cuerpos, se informó que se podría tratar de un posible homicidio.

Sin embargo, son autoridades periciales y médicos forenses tras su llegada al anfiteatro quiénes deberán informar qué provocó la muerte de la pareja de adultos mayores por lo que ahora está abierta la carpeta de investigación.