La tarde de hoy jueves 7 de agosto se registró un bloqueo en Sur 157 y Eje 4 Sur (Av. Té) de la alcaldía Iztacalco, CDMX; el cierre de vialidades afectó el servicio de la Línea 2 del Metrobús.

Cerca de las 17:30 horas, el Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó sobre el bloqueo en el cruce de Eje 4 Sur y Sur 157 en la colonia Gabriel Ramos Millán.

Este punto estratégico da lugar a la estación Iztacalco de la Línea 2 del Metrobús CDMX, por lo que el sistema de transporte dio aviso de la suspensión del servicio en varias estaciones del tramo afectado.

El bloqueo causó afectaciones alrededor de hora y media, ya que a las 19:00 horas las autoridades y el Metrobús CDMX informaron del retiro de la presencia de manifestantes.

¿Por qué hubo bloqueo en Sur 157 y Eje 4 Sur? Esto demandan vecinos de Iztacalco, CDMX

De acuerdo con los reportes, vecinos de la colonia Gabriel Ramos Millán de Iztacalco, CDMX, bloquearon el cruce de Sur 157 y Eje 4 Sur en protesta por la falta de agua potable.

Cabe mencionar que la protesta se da luego de que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de CDMX informara que a partir de hoy 7 de agosto, habrá recortes de agua en Iztacalco por una serie de reparaciones en el sistema de bombeo del Pozo Tlacotal.

Las autoridades estiman que el bajo suministro de agua perdure durante los siguientes 5 días, es decir, hasta el 12 de agosto, siendo estas las colonias afectadas:

Gabriel Ramos Millán

Gabriel Ramos Millán Cuchilla

Gabriel Ramos Millán Bramadero

Línea 2 del Metrobús CDMX restablece servicio tras afectaciones por bloqueo en Sur 157 y Eje 4 Sur

Durante la protesta que derivó en el bloqueo en Sur 157 y Eje 4 Sur, el Metrobús CDMX informó la suspensión del servicio en dos estaciones de la Línea 2: Iztacalco y Goma en ambos sentidos.

El servicio se mantuvo operando de Tepalcates hacia UPIICSA, y de Tlacotal hacia las direcciones de Tacubaya, Colonia del Valle y Dr. Gálvez.

A las 18:43 horas se informó que el servicio únicamente se encontraba suspendido en la estación Iztacalco dirección Tepalcates, por la obstrucción del carril confinado, ante la presencia de manifestantes.

No obstante, a las 19:00 horas en punto, se informó del retiro de los vecinos de Iztacalco, por lo que se restableció el servicio del Metrobús CDMX en su totalidad, al igual que se puso fin al bloqueo en Sur 157 y Eje 4 Sur.