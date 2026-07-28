La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó una disminución en la percepción de inseguridad en la Alcaldía Cuauhtémoc por tercer trimestre consecutivo.

De acuerdo con los resultados, entre diciembre de 2025 y junio de 2026, el porcentaje de personas que manifestó sentirse insegura pasó de 59.1 a 52.4 por ciento, lo que representa una reducción de 6.7 puntos porcentuales.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, atribuyó estos resultados a la estrategia Blindar Cuauhtémoc, enfocada en fortalecer la presencia policial, recuperar espacios públicos y prevenir delitos en las 33 colonias de la demarcación.

Blindar Cuauhtémoc mejora percepción de seguridad. (cortesía)

Blindar Cuauhtémoc refuerza patrullajes y recuperación del espacio público

Como parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, la administración informó que durante el periodo evaluado fueron presentadas 289 personas ante un Juez Cívico por apartar lugares en la vía pública y 26 personas por tirar basura.

Asimismo, señaló que se mantienen operativos permanentes para prevenir el robo de autopartes, atender reportes vecinales y recuperar espacios públicos en distintas colonias de la alcaldía.

Blindar Cuauhtémoc mejora percepción de seguridad. (cortesía)

Alcaldía Cuauhtémoc mantendrá acciones de seguridad y proximidad

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, indicó que desde el inicio de su administración la estrategia Blindar Cuauhtémoc ha fortalecido la coordinación entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Policía Auxiliar, incrementando la presencia operativa en calles, parques, corredores comerciales y zonas con mayor incidencia delictiva.

La Alcaldía Cuauhtémoc informó que continuará reforzando las acciones de proximidad, prevención del delito y recuperación del espacio público para atender las necesidades de las y los habitantes de las 33 colonias de la demarcación.