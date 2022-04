Dos jóvenes fueron víctimas de un ataque homofóbico a manos de dos policías en la colonia Roma de la Ciudad de México (CDMX).

El pasado 7 de abril dos jóvenes sufrieron un ataque homofóbico por parte de dos policías mientras estaban en un parque en la Roma Sur.

Según apunta uno de los agredidos, se estaban besando cuando dos elementos de seguridad llegaron, posteriormente los golpearon y extorsionaron.

Realizan ‘besotón’ contra la homofobia en Six Flags

El joven, perteneciente a la comunidad LGBTTTI, acusó que dos policías los seguían a él y a su acompañante, al percatarse de ello decidieron esconderse en el parque, sin embargo todo terminó en el ataque homofóbico.

El sujeto dijo que decidieron esconderse para poder besarse “más”, pues los policías “llevaban un rato” siguiendolos con su patrulla.

No obstante, el adentrarse en el parque, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, finalizó en un miedo terrible y la posibilidad de desaparecer.

La víctima indicó que, contrario a ayuda o protección, recibieron de los elementos de seguridad:

El joven compartió que para poder librarse de los policías tuvieron que dar dinero y unos lentes, añadió que no sólo perdió sus pertenencias, sino también la confianza de vivir libremente en la CDMX.

Uno de los afectados por el ataque homofóbico externo que los policías les dieron “sermones homofóbicos”, además de golpes y la amenaza de un balazo.

Entre las lesiones causadas por los guardias están:

El joven comentó que cuando uno de los guardias trataba de limpiar las heridas que tenían (algunas realizadas por ellos), le aseguró que tuvieron suerte, pues otro policía les habría disparado.

“Un policía, “el bueno”, todavía nos puso alcohol en las heridas mientras nos amenazada: “de quién fue la idea de correr, para chingarlo y al otro dejarlo libre”, pero las jotas no nos abandonamos.

“Se atrevieron a decir: Otro les hubiera tirado un balazo”. Y eso me deja con miedo pero tmb con fuerza para seguir siendo un jotx visible, un jotx que no dejará de besarse con todos lxs jotas que me cautivan en las calles de esta ciudad.”

Víctima de ataque homofóbico