Homofobia en Rusia: cazan gays a mediante Grindr , joven colombiano cuenta su experiencia hablando con hombres rusos en la aplicación de citas.

De acuerdo con Jorge, @bubblegoth666 en la plataforma de videos, la homofobia y la caza de personas gays en Rusia es real.

En TikTok un joven colombiano contó su experiencia platicando mediante Grindr con hombres de Rusia, un país plagado de homofobia.

Y es que dijo el joven es cierto que en Moscú, Rusia, es tanta la homofobia que incluso hay hombres quienes utilizan la aplicación de citas para ‘cazar’ personas gays .

Todo inició con un video en TikTok en el cual se mencionan ‘Cosas que no sabias de la homosexualidad en Rusia’, un “país reprimido” en donde la homofobia se dijo “siempre ha estado presente”.

Debido a esta homofobia dijo @elrusomásbarrio, hay quienes se citan con personas homosexuales mediante Grindr y en el lugar entre varios los golpean, hecho que después testificó el usuario de TikTok Jorge.

“Me mando una foto con una bolsa llena de piedras y me dijo que me la iba a partir en la cabeza”

Pues contó en su video que una vez en la aplicación él cambio su ubicación de Colombia a Rusia y comenzó platicar con uno de los pocos hombres con cuenta.

Sin embargo, a lo largo de la conversación el hombre se volvió muy insistente para que se vean y debido a que el tiktoker se negó e intentó explicar que no estaba en Rusia, el hombre se desesperó y reveló sus intenciones.

“ Me dijo ‘Tu colombiana pisa tierra rusa y esto te va a pasar’ (…) me dijo que me iba a enterrar”

Jorge, @bubblegoth666