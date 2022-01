Gustavo Adolfo Infante justifica misoginia y homofobia en la comedia: “Todo lo agarran en mala onda”, dijo en ‘De Primera Mano’.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, sin estos temas la comedia se quedaría sin temáticas para causar risa.

En redes sociales la justificación del periodista y conductor televisivo, Gustavo Adolfo Infante, no fue muy bien recibido.

Durante una entrevista a la comediante Betina Salazar, conocida como ‘Olga Sana’ en el programa ‘De Primera Mano’ Gustavo Adolfo Infante pretendió defender a la comedia.

Y es que de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante las personas involucradas en la comedia están pasando por un tiempo difícil.

Pues ahora la comedia no puede crear bromas sobre mujeres e integrantes de la comunidad LGBT, considerados misóginos y homofóbicos, lo cual los dejaría sin material.

“Personas de la comunidad LGBTTTQ ya no permiten, las mujeres ya no lo permiten, los gorditos y las gorditas ya no lo permiten, los chaparros ya no lo quieren; ¿entonces de qué se va a hacer comedia?”

Gustavo Adolfo Infante