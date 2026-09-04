Arturo Delgadillo, señalado como presunto responsable del asesinato de Paola Buenrostro, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio este 4 de septiembre en la CDMX.

Durante una audiencia de continuación, un juez de control determinó reclasificar como feminicidio el delito que inicialmente se imputaba por el homicidio de Paola Buenrostro, asesinada en septiembre de 2016.

Arturo Delgadillo permanecerá en prisión preventiva

De acuerdo con los datos presentados durante la audiencia, el 30 de septiembre de 2016 Paola Buenrostro abordó el vehículo de Arturo Delgadillo después de que él contratara sus servicios como trabajadora sexual en CDMX.

Momentos después, Paola Buenrostro pidió auxilio a sus compañeras y se escucharon dos disparos; posteriormente las mujeres se acercaron al automóvil y encontraron a Paola inconsciente en el asiento del copiloto, mientras el ahora imputado presuntamente sostenía un arma de fuego.

Paola Buenrostro murió a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos, y tras analizar los elementos de prueba, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Arturo Delgadillo.

Arturo Delgadillo es vinculado a proceso por el feminicidio de Paola Buenrostro (Fiscalía CDMX﻿ / Facebook)

El presunto responsable permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa y se establecieron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, misma que impulsó la Ley Paola Buenrostro.

Por su parte, Kenya Cuevas, amiga de Paola Buentrostro, activista y una de las principales impulsoras de la búsqueda de justicia para Paola, calificó la determinación como un día histórico para las personas trans en México y su acceso a la justicia.

La resolución representa un avance significativo para el reconocimiento de la violencia contra las mujeres trans dentro del sistema de justicia mexicano.