El artista israelí Amir Fattal denunció ataque de activistas en exposición en la Ciudad de México (CDMX), tras acusaciones de sionismo.

Denuncia de ataque en su exposición “I’m Just Here For The Pool”, la cual se encuentra exhibida en la galería König, en la colonia Condesa de la CDMX.

Amir Fattal, artista israelí denuncia ataque en exposición en CDMX

A través de publicaciones en sus redes sociales Amir Fattal, denunció ataque en exposición en CDMX, tras ser acusado de sionismo, según el artista israelí todo “porque la gente se enteró que nací en Tel Aviv”.

“Todo esto solo porque la gente se enteró que nací en Tel Aviv. No se trata de nada que yo dije, literalmente es solo por existir como un israelí en el mundo del arte” Amir Fattal

Esto luego de que activistas vandalizaron y realizaron pintadas en la fachada del inmueble, además de una protesta donde se enfrentaron a Amir Fattal acusándolo de terrorista.

Ante ello, el artista israelí Amir Fattal aseguró no ser alguien que comparta contenido político, pues se dedica a su obra artística; tras los hechos la galería König ha cerrado sus puertas sin fecha de reapertura, además de que viajará en las próximas semanas a Los Ángeles y Nueva York, Estados Unidos.

Activistas exhiben a artista israelí burlándose de protesta que lo señalan de sionismo

Ante la denuncia de ataque de Amir Fattal, el artista israelí también fue exhibido por los activistas, tras compartir un video donde se le puede ver burlándose de las protestas.

Pues en video a Amir Fattal se le observa esbozando una sonrisa y dándole poco a importancia a los activistas que protestan ante su presencia en la CDMX y lo acusan de sionismo mientras el artista israelí bebé una cerveza.

Causando más la indignación de los activistas que le exigen a Amir Fattal que se vaya de la CDMX, pues en el país no son bien recibidos los sionistas.