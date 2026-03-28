Amir Fattal es un artista y curador israelí que denunció ataques en su exposición por parte de activista en la Ciudad de México (CDMX), tras acusarlo de sionista.

Pero ¿quién es Amir Fattal? Te contamos lo que sabemos del artista y curador israelí que da de qué hablar.

¿Quién es Amir Fattal?

Amir Fattal es un artista y curador israelí contemporáneo, nacido en Tel Aviv, Israel en el año de 1978.

Se le conoce a Amir Fattal por su arte que combina pintura tradicional con inteligencia artificial en la cultura contemporánea.

¿Qué edad tiene Amir Fattal, artista y curador israelí?

Al no tener la fecha de nacimiento precisa de Amir Fattal, artista y curador israelí tiene entre 47 y 48 años.

¿Quién es la pareja de Amir Fattal?

Amir Fattal mantiene su vida personal en hermetismo, por lo que se desconoce si tiene pareja sentimental.

¿De qué signo zodiacal es Amir Fattal, artista y curador israelí?

Se desconoce el signo zodiacal al que pertenece Amir Fattal, artista y curador israelí.

¿Cuántos hijos tiene Amir Fattal?

No se sabe si Amir Fattal tiene hijos o no.

¿Qué estudio Amir Fattal, artista y curador israelí?

Amir Fattal, artista y curador israelí estudió en la Universidad de las Artes de Berlín (Universität der Künste, UdK) en 2009.

Además de que tiene un maestría en Meisterschüler, y fue parte en un programa de intercambio en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago (SAIC).

¿En qué ha trabajado Amir Fattal?

Amir Fattal es un artista contemporáneo de pintura especializada en retratos hiperrealistas creados con IA.

Las muestras del artista y curador israelí se han expuesto en exposiciones en la Köning Galerie en Berlín, el Museo Fortuny en Venecia y el Herzliya Museum of Contemporary Art en Israel.

Amir Fattal, artista israelí denuncia ataque en su exposición de CDMX

El artista y curador israelí Amir Fattal denunció haber sido víctima de un ataque durante su exposición I’m Just Here For The Pool, presentada en la König Galerie de la CDMX.

El incidente ocurrió después de que activistas lo acusaran de sionismo, lo que generó protestas frente al recinto; las agresiones se debieron según Amir Fatta tras enterarse de que nació en Tel Aviv, pese a que no ha expresado posturas políticas en su trabajo artístico.

Durante la protesta, activistas vandalizaron la fachada de la galería con pintadas y confrontaron directamente al artista. Tras los hechos, la galería decidió cerrar temporalmente.

Por su parte, los activistas difundieron un video exhibiendo a Amir Fattal en el que bebe una cerveza despreocupado ante los manifestantes, por lo que exigieron al artista isrealí abandonar la CDMX, pues los sionistas no son bienvenidos en el país.