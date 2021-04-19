México.- El prolífico escritor israelí, Amos Oz, falleció en la ciudad de Tel Aviv, a los 79 años, víctima de cáncer. En vida, el autor fue galardonado con un gran número de premios, incluido el “Príncipe de Asturias”, en 2007, y su obra ha sido traducida a más de 45 idiomas.

Amos Oz, nació en Jerusalén, el 4 de mayo de 1939. Sus padres, originarios de Europa del Este, huyeron de los horrores del nazismo para instalarse en los territorios palestinos -entonces bajo la administración territorial conocida como “mandato británico de Palestina”. Estudió Filosofía y Literatura en la Universidad Hebrea y fue veterano (soldado de reserva) de la “Guerra de los Seis Días”, en 1967, y de la “Guerra de Yom Yippur”, en 1973. Su participación como soldado de reserva del ejército israelí influyó en su decisión de involucrarse en un activismo social en contra de figuras del establishment político israelí, que van desde el padre fundador del Estado de Israel, David Ben-Gurion, hasta el actual Primer Ministro, Benjamin Netanyahu.

Amos Oz, además fue profesor universitario e impartió catedra sobre Literatura Hebrea en la Universidad de Beersheba y la Universidad Ben-Gurion del Neguev. Su obra es un reflejo de su experiencia como testigo privilegiado del devenir del Estado de Israel, desde su fundación en 1948.

Solución de Dos Estados

Además de su prolífica obra literaria, Oz fue reconocido como uno de los principales intelectuales críticos al sionismo y con un claro compromiso a favor de la paz en Medio Oriente, a través de la “solución de dos Estados” (palestino e israelí). Formó parte de diversos grupos y asociaciones pacifistas como “The Geneva Initiative” y miembro fundador del partido de izquierda Meretz. Incluso, en una de sus últimas entrevistas con la televisión alemana, con motivo de los 70 años de la fundación del Estado de Israel, Amos se pronunció a favor de la iniciativa del Presidente, Donald Trump, de mover la Embajada estadounidense a Jerusalén. Señaló que “cada país debería seguir su ejemplo”, pero al mismo tiempo “debería existir una embajada de todos los países del mundo en Jerusalén Oriental, como capital del Estado Palestino”.

Principales obras

Como parte de su legado literario se encuentran numerosas obras, en su mayoría traducidas al español por “Ediciones Siruela”, entre las que destacan:

· Tierra de Chacales (1965)

· La caja negra (1986)

· Una pantera en el sótano (1995)

· Una historia de amor y oscuridad (2002)

· Los judíos y las palabras (2012)