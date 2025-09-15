Después de haberse sometido a consulta popular, el proyecto de la Utopía Parque las Águilas-Japón avanza en la Alcaldía Álvaro Obregón.
Entre los servicios que contará este proyecto de la Alcaldía Álvaro Obregón están:
- Alberca semiolímpica
- Sistema Público de Cuidados
- Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil
- Consultorios médicos
- Auditorio
- Tienda de primera necesidad
- Centro de lavado
- Aula digital
- Biblioteca.
Más de 3 mil personas dan el sí a la Utopía Parque las Águilas-Japón
En un principio, el proyecto de la Utopía Parque las Águilas-Japón presentó varias inconformidades por parte de los vecinos de la zona.
Sin embargo, tras la consulta popular realizada en coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Comunidad de Derechos Humanos local, a cinco mil 310 personas, un total de:
- 3 mil 649 votaron a favor del proyecto
- Mil 628 se mostraron en contra
- 33 boletas fueron anuladas
Con este resultado, el proyecto de la Utopía del Parque las Águilas-Japón sigue en pie en el cruce de Rómulo O’Farril y Calzada Las Águilas.