Después de haberse sometido a consulta popular, el proyecto de la Utopía Parque las Águilas-Japón avanza en la Alcaldía Álvaro Obregón.

Entre los servicios que contará este proyecto de la Alcaldía Álvaro Obregón están:

Alberca semiolímpica

Sistema Público de Cuidados

Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil

Consultorios médicos

Auditorio

Tienda de primera necesidad

Centro de lavado

Aula digital

Biblioteca.

Más de 3 mil personas dan el sí a la Utopía Parque las Águilas-Japón

En un principio, el proyecto de la Utopía Parque las Águilas-Japón presentó varias inconformidades por parte de los vecinos de la zona.

Sin embargo, tras la consulta popular realizada en coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Comunidad de Derechos Humanos local, a cinco mil 310 personas, un total de:

3 mil 649 votaron a favor del proyecto

Mil 628 se mostraron en contra

33 boletas fueron anuladas

Con este resultado, el proyecto de la Utopía del Parque las Águilas-Japón sigue en pie en el cruce de Rómulo O’Farril y Calzada Las Águilas.