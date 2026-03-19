Sofía Medina Rodríguez, alumna de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP), participó de manera destacada en el Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Su intervención fortalece el talento y la voz de las nuevas generaciones potosinas en la máxima tribuna del país.

Esta participación se alinea con la política impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, orientada a abrir espacios en escenarios nacionales para estudiantes potosinos, garantizando que sus propuestas tengan incidencia real en la agenda legislativa de México.

Ricardo Gallardo impulsa el talento potosino en San Lázaro: Sofía Medina destaca en el Congreso

Durante su intervención en la Comisión de Cuidados, Bienestar Social y Sistemas de Apoyo Comunitario, Sofía Medina presentó una iniciativa enfocada en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas cuidadoras. Su propuesta busca visibilizar una labor fundamental para el tejido social que históricamente ha carecido de respaldo legal.

El proyecto plantea garantizar el acceso prioritario a servicios de salud y programas de apoyo, además de la creación de un sistema nacional que permita distribuir de manera equitativa las responsabilidades de cuidado entre el Estado, la sociedad y las familias, promoviendo una justicia social más sólida.

La destacada participación de la alumna de la UICSLP confirma la transformación que vive el estado, donde las juventudes encuentran el respaldo necesario para desarrollar propuestas que contribuyen a una sociedad más incluyente. Este logro refleja el compromiso de la juventud con el bienestar comunitario y el futuro del país.

A través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), se continúa fortaleciendo la formación y proyección de jóvenes que hoy representan a San Luis Potosí con visión social y liderazgo, demostrando que en el estado el apoyo a la educación superior intercultural rinde frutos de alcance nacional.