En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se integra a la movilización ciudadana encabezando un contingente que partirá de la Diana Cazadora. La cita es a las 11:30 horas, punto desde el cual iniciará el recorrido acompañado por un operativo de seguridad y vigilancia.

La administración de la Cuauhtémoc ha dispuesto un despliegue de personal operativo y de Protección Civil para supervisar el trayecto. Estas acciones buscan garantizar que la jornada se desarrolle con orden y asistencia inmediata para todas las asistentes.

Ale Rojo de la Vega garantiza servicios básicos y asistencia en el 8M

Por disposición oficial, se han habilitado estaciones de hidratación y unidades sanitarias móviles en diversos puntos de la ruta. Esta medida tiene como fin ofrecer servicios esenciales a las manifestantes.

Asimismo, especialistas en atención médica preventiva permanecerán en alerta para intervenir ante cualquier requerimiento de salud o apoyo logístico. El objetivo primordial es salvaguardar la integridad de las miles de mujeres que transitan por el corazón de la capital.

Ale Rojo de la Vega encabeza contingente del 8M desde la Diana Cazadora (Cortesía)

Este acompañamiento institucional coincide con el reciente galardón que Ale Rojo de la Vega obtuvo en Madrid, España. La mandataria recibió el Reconocimiento 8 de Marzo, una distinción internacional que valida sus años de labor constante en favor de la igualdad y la protección de las mujeres.

Dado que la Cuauhtémoc es el punto donde convergen colectivos de todo el país, el gobierno local refuerza su papel como facilitador de la libre expresión. La prioridad se mantiene en construir un entorno seguro donde las demandas sociales cuenten con el respaldo y la infraestructura necesaria para ser escuchadas.