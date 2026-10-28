En redes sociales, vecinos de la colonia Las Margaritas denunciaron el envenenamiento de más de 25 perros en Pijijiapan, Chiapas.

Según los pobladores, entre los animales muertos hay perros con dueño y otros que vivían en las calles, pero eran cuidados por la comunidad.

Los vecinos sospechan que alguien colocó veneno en la comida y lo repartió intencionalmente para matar a varios animales de la colonia.

Por estos hechos, los pobladores pidieron una investigación para identificar a los posibles responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

Perro (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Vecinos piden investigación por envenenamiento de más de 25 perros en Pijijiapan

Luego de hallar a varios animales sin vida, los vecinos de la colonia Las Margaritas se organizaron para recogerlos y dar sepultura a los más de 25 perros que resultaron envenenados.

Sin embargo, la situación mantiene en alerta y preocupa a los habitantes con mascotas, ante la posibilidad de que se presenten más casos de crueldad contra los animales.

Incluso, algunos advierten el riesgo de que algún niño pueda ingerir comida envenenada, por lo que los vecinos piden investigar lo ocurrido y localizar a quienes pudieran estar detrás de estos hechos.

En su denuncia, los pobladores rechazaron que la presencia de perros callejeros sea motivo para matarlos y destacaron que existen otras opciones, como la esterilización, la adopción y el cuidado comunitario.