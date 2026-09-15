La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio el banderazo al operativo de seguridad que se desplegará en distintos puntos de la demarcación ante la asistencia prevista de más de 15 mil personas a los festejos patrios de este 15 de septiembre.

El dispositivo cuenta con la participación de elementos de la Policía Auxiliar Sector 64 Orión, Protección Civil de la demarcación, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bajo la coordinación de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Cuauhtémoc.

Los recorridos de vigilancia comenzaron desde el 14 de septiembre en los alrededores de la Alcaldía Cuauhtémoc y fueron reforzados en colonias como Guerrero y Morelos, con acciones preventivas y disuasivas ante la concentración de personas por las celebraciones.

Ale Rojo de la Vega encabeza operativo de seguridad. (cortesía )

Refuerzan vigilancia en Cuauhtémoc por las Fiestas Patrias

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega, destacó la coordinación que mantiene la Alcaldía con la SSC y la Secretaría de Marina, así como con autoridades de distintos órdenes de gobierno.

La alcaldesa de Cuauhtémoc explicó que los dispositivos se ajustan de acuerdo con las necesidades de cada zona y los reportes de vecinas y vecinos.

Ahorita sí hay un refuerzo por parte de la Policía Capitalina y de este operativo que es muy necesario en una fiesta donde esperamos más de 15 mil personas. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

La Alcaldía Cuauhtémoc mantendrá la coordinación con las autoridades de seguridad durante las actividades para atender las necesidades que se presenten en la zona.

Ale Rojo de la Vega encabeza operativo de seguridad. (cortesía )

Cuauhtémoc prepara feria, verbena y conciertos

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega, invitó a las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc a participar en los festejos del 15 de septiembre, que comenzarán por la tarde con una feria y verbena. El programa contempla también presentaciones musicales, entre ellas mariachi, grupos musicales, Matute y El Flaco.