Alessandra Rojo de la Vega encabezó el Grito de Independencia en la Alcaldía Cuauhtémoc, ante más de 12 mil personas que se dieron cita en la explanada de la demarcación para conmemorar el 216° Aniversario del inicio de la Independencia de México.

La alcaldesa estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, del Concejo y por su familia durante el evento “Amor por México”, donde dirigió una arenga en la que destacó a madres y padres buscadores, mujeres y niñas, así como a quienes defienden la libertad y la soberanía.

Grito de Independencia 2026: Ale Rojo de la Vega encabeza festejo en Cuauhtémoc (Cortesía)

Ale Rojo de la Vega destaca a madres buscadoras y mujeres en el Grito

Durante la ceremonia, Ale Rojo de la Vega incluyó en su arenga a distintos sectores de la sociedad y reconoció a quienes, desde diferentes espacios, trabajan por la libertad y la defensa de sus derechos.

¡Vivan los padres y madres buscadoras! ¡Vivan las mujeres y niñas que luchan por vivir libres! ¡Vivan quienes defienden la libertad! ¡Vivan quienes defienden la soberanía! ¡Viva la sociedad civil! Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc

Posteriormente, Rojo de la Vega lanzó un mensaje dirigido a los gobiernos que combaten a las mafias y señaló: “¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado! ¡Viva la resistencia democrática!”.

Grito de Independencia 2026: Ale Rojo de la Vega encabeza festejo en Cuauhtémoc (Cortesía)

Cuauhtémoc celebra el Grito de Independencia con más de 12 mil personas

La arenga de la alcaldesa concluyó con un reconocimiento a las 33 colonias que integran la Alcaldía Cuauhtémoc, así como a sus habitantes y a la Ciudad de México.

El festejo por el Grito de Independencia 2026 en Cuauhtémoc continuó con las presentaciones musicales de Los Chicos N5, Matute y Luis Ángel “El Flaco”, quienes participaron en ese orden durante el evento “Amor por México”.

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Cuauhtémoc, hasta el momento no se reportan incidentes durante la celebración.