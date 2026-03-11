Con el objetivo de recuperar espacios para el bienestar de la población, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega impulsó la jornada “Píntale” en el Centro Comunitario Felipe Pescador, espacio que se encontraba sin mantenimiento desde hace más de una década, por lo que ahora, con su rehabilitación, se convertirá en un punto para atender a mujeres de la demarcación.

Alcaldía Cuauhtémoc recupera centro comunitario para apoyar a mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa destacó que los trabajos de rehabilitación incluyen pintura y mejora en el inmueble, donde se brindará asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento a mujeres que enfrenten situaciones de violencia; acciones que se suman a las más de 20 que ya se impartían en el espacio.

La alcaldía Cuauhtémoc recuperó un inmueble que no recibía mantenimiento desde 2015. (CORTESÍA)

Asimismo, señaló que el objetivo es que las vecinas de la Cuauhtémoc cuenten con un lugar donde puedan recibir orientación y apoyo integral, así como poder realizar actividades para mejorar la convivencia.

“Hoy pintamos estos muros de un nuevo color, pero lo que realmente estamos pintando es esperanza. Que este lugar sea símbolo de algo muy claro: que cuando las mujeres se organizan, cuando la comunidad acompaña y cuando un gobierno decide ponerse del lado de las mujeres, las cosas sí cambian” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Por otra parte, Rojo de la Vega explicó que los gobiernos necesitan impulsar acciones que se traduzcan en resultados reales con el objetivo de garantizar una igualdad sustantiva, extendiendo redes, abriendo espacios y tomando decisiones valientes.

Finalmente, Soledad Ríos Romero, trabajadora del Centro Comunitario Felipe Pescador, aseguró que este espacio no recibía mantenimiento desde el 2015, por lo que la intervención garantiza que el centro pueda continuar funcionando para el beneficio de las y los vecinos de la zona.