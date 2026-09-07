La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó la rehabilitación del Parque Público Ex Hipódromo, ubicado en la colonia San Simón Tolnahuac, donde fueron renovadas distintas áreas para el uso de las familias de la zona.

Los trabajos se realizaron mediante Renace Cuauhtémoc e incluyeron la colocación de pasto sintético en la cancha de fútbol, donde anteriormente había concreto, además de pintura en la cancha multiusos y la rehabilitación de juegos infantiles.

Ale Rojo de la Vega rehabilita Parque Ex Hipódromo. (cortesía)

Renuevan cancha, juegos y áreas de convivencia en San Simón Tolnahuac

Como parte de la intervención también se colocó nuevo piso en el área de ejercitadores, se realizó la renivelación y colocación de adoquín y se efectuaron trabajos de pintura, instalación de mesas y luminarias.

De acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la rehabilitación beneficia directamente a decenas de familias, así como a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y demás habitantes que utilizan diariamente el parque.

Ale Rojo de la Vega rehabilita Parque Ex Hipódromo. (cortesía)

Durante la entrega, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega destacó las condiciones en las que se encontraba el espacio y las mejoras realizadas.

Estamos en una canchita que Rehabilitamos en la San Simón, se llama Parque Ex Hipódromo. El pasto es nuevo, había concreto; ya saben que antes, en los gobiernos mediocres y mafiosos, lo público era sinónimo de chafa, hoy lo público es lo mejor, porque es de ustedes, de sus familias. Canchita nueva con pasto nuevecito, pintura en la cancha multiusos. Allá los ejercitadores tienen piso nuevo, el adoquín recién puesto en los juegos para nuestras hijas e hijos, mesitas, pintura, luminaria, espacios dignos. Le hacían mucha falta acá a San Simón. Hemos recuperado 480 espacios haciendo casa peso valer y haciendo alianzas también, porque aquí buscamos el cómo sí. Renace Cuauhtémoc. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Ale Rojo de la Vega rehabilita Parque Ex Hipódromo. (cortesía)

Renace Cuauhtémoc suma 480 espacios recuperados

Con la rehabilitación del Parque Público Ex Hipódromo, el programa Renace Cuauhtémoc suma este espacio a los 480 espacios públicos recuperados por la Alcaldía.

Las intervenciones contemplan parques, canchas y otros espacios públicos de la demarcación, con acciones orientadas a mejorar las condiciones de uso para las familias y personas que acuden a estos lugares.