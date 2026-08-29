En el marco del Día del Adulto y Adulta Mayor, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega convivió con más de 400 adultos mayores que participaron en una celebración realizada en el Parque Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores.

La jornada incluyó pastel, música y actividades de convivencia, con la participación de Felipe Urban y su danzonera.

Ale Rojo de la Vega celebra el Día del Adulto y Adulta Mayor. (cortesía )

Ale Rojo destaca compromiso con adultos mayores

Acompañada por integrantes de la Dirección General de Desarrollo Social, Alessandra Rojo de la Vega reconoció las aportaciones que las personas adultas mayores realizan a la sociedad de la demarcación.

Ale Rojo de la Vega celebra el Día del Adulto y Adulta Mayor. (cortesía )

Ustedes deben dejar en nuestras manos su tranquilidad, seguirnos enseñando desde su experiencia, desde el amor que nos dan, y nuestra obligación como gobierno, es demostrar con hechos que nos importan. Ale Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Ale Rojo de la Vega señaló que su administración mantiene acciones dirigidas a este sector de la población como parte de su compromiso con las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc.

Ale Rojo de la Vega celebra el Día del Adulto y Adulta Mayor. (cortesía )

¿Qué actividades ofrece Cuauhtémoc a adultos mayores?

La alcaldía Cuauhtémoc destacó que, a través del Centro de Atención y Desarrollo del Adulto Mayor (CADAM), actualmente se realizan casi 100 actividades semanales para las personas que acuden diariamente al centro.

Ale Rojo de la Vega celebra el Día del Adulto y Adulta Mayor. (cortesía )

Estas actividades forman parte de las acciones de atención y convivencia dirigidas a los adultos mayores de la demarcación. Durante la celebración, la administración de Ale Rojo de la Vega refrendó su compromiso de continuar trabajando por el bienestar y la tranquilidad de las personas adultas mayores de Cuauhtémoc.