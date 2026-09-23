La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el banderazo de salida de la Unidad Móvil Reacción Violeta, durante la jornada de Alcaldía en tus manos realizada este martes en la colonia Buenavista.

El vehículo, donado por Kia México, se incorporó a las actividades de la Brigada Violeta, integrada por abogadas y psicólogas que brindan atención directamente en territorio.

Ale Rojo de la Vega encabeza salida de Unidad Reacción Violeta. (cortesía )

Antes de abordar y conducir la unidad en un primer recorrido desde la calle Moctezuma, la alcaldesa Ale Rojo de la Vega destacó que el vehículo permitirá acercar los servicios de atención a las mujeres de la demarcación.

Estará en las calles acercando nuestros servicios y sobre todo atendiendo a todas las mujeres de nuestra alcaldía. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Reacción Violeta reporta 5 mil atenciones a mujeres

Durante su mensaje, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que la estrategia Reacción Violeta ha realizado más de 5 mil atenciones a mujeres durante la actual administración.

De acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, estos casos han derivado en la judicialización de 130 carpetas de investigación, mientras que más de 30 agresores de mujeres se encuentran en prisión.

Ale Rojo de la Vega encabeza salida de Unidad Reacción Violeta. (cortesía )

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que, en los casi dos años de gobierno, estas cifras representan un récord histórico y un trabajo que, según afirmó, es único a nivel nacional en materia de atención a la violencia de género.

Aquí sí escuchamos a las mujeres, aquí sí las atendemos y aquí sí se sienten seguras. Tan confían en nosotras que se acercan de todos lados de la República, no nada más de Cuauhtémoc. Aquí las vamos a escuchar y que sepan que no están solas. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Alcaldía en tus manos recorre calles de Buenavista

Como parte de la jornada Alcaldía en tus manos, trabajadores de distintas áreas de la demarcación recorrieron las calles de Buenavista para escuchar las peticiones de vecinas y vecinos.

Además, cuadrillas de la Dirección General de Servicios Urbanos realizaron trabajos de limpia, poda, reparación de luminarias y balizamiento, entre otras acciones solicitadas por residentes de la colonia.

Ale Rojo de la Vega encabeza salida de Unidad Reacción Violeta. (cortesía )

Con la incorporación de la Unidad Móvil Reacción Violeta, la Alcaldía Cuauhtémoc busca acercar los servicios de atención jurídica y psicológica de la Brigada Violeta a las mujeres directamente en territorio.