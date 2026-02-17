En un acto que contó con la presencia de autoridades federales y estatales, los agentes aduanales del país aprobaron una reforma a los estatutos que rigen su ejercicio profesional, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de autorregulación del gremio.

La decisión se tomó ante representantes de las 38 asociaciones que integran la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), durante una Asamblea General Ordinaria celebrada en Nuevo León.

Gremio aduanal fortalece autorregulación y estándares éticos con nueva reforma

La reforma establece estándares más estrictos en materia de ética y responsabilidad profesional, además de consolidar prácticas que refuercen la transparencia y modernización del sistema aduanero mexicano.

Durante la asamblea, el presidente de la Confederación, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, subrayó la trascendencia de la función aduanera:

Ser Agente Aduanal es gozar de la confianza del Estado a través de una patente. Es asumir una responsabilidad que no se delega. Es representar legalidad, técnica y honor en cada operación. José Ignacio Zaragoza Ambrosi

La Confederación informó que esta Asamblea General Ordinaria registró la mayor participación en sus 88 años de historia, lo que refleja el compromiso del gremio con el fortalecimiento institucional.

De acuerdo con lo expuesto, la reforma fija una ruta hacia mayor transparencia, innovación y modernización del sistema aduanero mexicano, en concordancia con la política de fortalecimiento institucional que impulsa el gobierno federal.

La ceremonia contó con escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional y reunió a diversas autoridades, entre ellas Juan Carlos Reyes Torres, director general jurídico de la Agencia Nacional de Aduanas de México; Mauricio Farah Giacomán, alcalde de San Pedro Garza García; y Marco Antonio González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León.

En el encuentro también participaron el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo; el gobernador Samuel García Sepúlveda; y el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, Erick Jiménez.