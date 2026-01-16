Representantes de los agentes aduanales de México, Estados Unidos y Canadá refrendaron su respaldo al T-MEC y acordaron fortalecer una agenda de cooperación trilateral con miras al 2026, durante la North American Customs Brokers Alliance Meeting, realizada en la Ciudad de México.

El encuentro tuvo como eje central el papel estratégico de las aduanas en la operación diaria del comercio regional, así como la necesidad de mantener una coordinación constante entre autoridades y sector privado para garantizar la certidumbre, eficiencia y continuidad de las cadenas de suministro en América del Norte.

Agentes aduanales refrendan el T-MEC

A la reunión asistieron funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Economía, autoridades aduaneras y representantes de organismos internacionales vinculados al comercio exterior. Entre los invitados especiales destacaron el Mtro. Erick Jiménez Reyes, Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, y Leah R. Liston, Directora de Aduanas y Tratados Comerciales de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Durante el encuentro, los presidentes de las asociaciones de agentes aduanales coincidieron en que la coordinación institucional trilateral es indispensable para enfrentar los retos actuales del comercio internacional y asegurar la correcta aplicación del T-MEC en los puntos de entrada y salida de mercancías.

José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de la CAAAREM, subrayó que el trato no debe entenderse únicamente como un marco jurídico, sino como un mecanismo operativo que se construye todos los días en las aduanas de los tres países.

“No solo compartimos un tratado; compartimos cadenas productivas, responsabilidades y un destino económico común. El T-MEC no es un documento firmado y archivado: es una dinámica viva que se construye todos los días en las aduanas de nuestros tres países” José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de la CAAAREM

En la reunión también participaron David Jarillo, Administrador Central del SAT, Federico Zúñiga, Chairman de la North American Customs Brokers Alliance (NACBA), J.D. González, presidente de los Agentes Aduanales de Estados Unidos, y Bruce Rodgers, presidente de los Agentes Aduanales de Canadá, quienes coincidieron en la relevancia de mantener un diálogo permanente entre los tres países.

Asimismo, asistieron Carlos García González, de BTA México, Carlos Martínez, de ALFA, y Alexandra Patrón, de la Secretaría de Economía, quienes destacaron que una agenda trilateral sólida permitirá anticipar cambios regulatorios, mejorar procesos aduaneros y fortalecer la competitividad regional.

El encuentro concluyó con el compromiso de los agentes aduanales de seguir impulsando una agenda común rumbo a 2026, enfocada en la facilitación comercial, el cumplimiento normativo y la consolidación del T-MEC como pilar del desarrollo económico de América del Norte.