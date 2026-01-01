Autoridades ambientales informaron que la Fase I de la contingencia ambiental se mantiene durante la tarde de este 1 de enero de 2026; aún no se informa si mañana habrá doble no circula.

Mediante un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) notificó que la calidad del aire sigue siendo mala este 1 de enero, por lo que la contingencia ambiental continúa.

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en la CDMX (X/@CAMegalopolis)

Continúa contingencia ambiental Fase I durante este 1 de enero

Durante la tarde de este 1 de enero se reportó que la contingencia ambiental Fase I continúa, pues aún hay alta concentración de partículas PM2.5 en la zona sureste del Valle de México.

Los reportes indican que la mala calidad del aire se debe a la “quema masiva de pirotecnia y fogatas” que se realizaron durante la noche de ayer y la madrugada de hoy por el Año Nuevo.

La CAMe explicó que esta concentración se mantiene debido a la escasa ventilación que no permite que los contaminantes acumulados se dispersen, lo que mantiene la mala calidad del aire.

Hasta el momento no se ha reportado que el día de mañana 2 de enero se aplique un doble no circula, sin embargo, la CAMe emitirá un nuevo reporte este 1 de enero a las 8:00 de la noche.